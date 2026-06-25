Termômetro do Emmy: as séries que devem fazer barulho na premiação de 2026

Há um visível frescor no ecossistema da televisão contemporânea: as minisséries, aquelas mais curtas, de uma ou duas temporadas, estão ganhando mais atenção do público do que as produções tradicionais de longa duração.

A tendência não é nova. Chernobyl (2019) e O Gambito da Rainha (2020), primeiros grandes fenômenos do gênero, abriram portas para os premiados Bebê Rena (2024) e Adolescência (2025).

Os favoritos ao Emmy de séries limitadas

No cenário de 2026, pouco antes do Emmy Awards, três títulos dominam as atenções para o prêmio de séries limitadas. O primeiro é Pela Metade (HBO Max), do mesmo criador de Bebê Rena, sobre o conflituoso relacionamento de dois irmãos. Crítica em temas como homofobia e masculinidade tóxica, a minissérie desdobra os dilemas de Ruben (Richard Gadd) e Niall (Jamie Bell), homens condenados a atravessar, entre violentas idas e vindas, da juventude à vida adulta.

O segundo é DTF St. Louis, comédia ácida também da HBO Max que virou febre em março deste ano. A trama narra o triângulo amoroso entre Clark (Jason Bateman), Floyd (David Harbour) e Carol (Linda Cardellini), que exploram um aplicativo de troca de casais para lidar com as crises da meia-idade, até que um misterioso assassinato muda o rumo da narrativa. A mistura de cenas íntimas e hilárias com reflexões profundas sobre identidade garantiu o sucesso de crítica.

O terceiro destaque é a segunda temporada de Treta (Netflix), principal favorita à estatueta do Emmy. Ambientada em um exclusivo clube de campo na Califórnia, a história acompanha a briga que interliga um casal endividado (Oscar Isaac e Carey Mulligan), dois noivos ambiciosos (Cailee Spaeny e Charles Melton) e uma bilionária coreana (Youn Yuh-jung). Diferente do ano de estreia, a produção foca o drama psicológico e escancara a falsidade das convenções sociais, sustentada por atuações cirúrgicas de um elenco talentoso na arte de interpretar pessoas terríveis.

Séries limitadas à parte, nas categorias tradicionais, dois títulos devem liderar a corrida. A quinta e última temporada de Hacks segue favorita a Melhor Série de Comédia, pelo emocionante desfecho da história de Deborah Vance (Jean Smart) e Ava Daniels (Hannah Einbinder). Smart também é a principal cotada para o prêmio de Melhor Atriz no gênero.

Já em Melhor Drama, Pluribus (Apple TV+) promete tirar a HBO Max da jogada, que no ano passado veio forte com a estreia de The Pitt. Em 2026, quem conquistou a indústria (e a crítica) foi a história de Carol (Rhea Seehorn), a pessoa mais triste do mundo, em sua irônica função de salvar a humanidade dos perigos da felicidade.

LIVRO

O rei do saibro

Após o premiado relato sobre Roger Federer, Christopher Clarey agora escreve sobre Rafael Nadal, a força da natureza espanhola. O autor narra a ascensão do tenista no saibro — onde era considerado quase imbatível — desde sua primeira vitória em Roland Garros, aos 19 anos, até a mais recente, em 2022.

Rafael Nadal: o rei do saibro, por Christopher Clarey. Editora Intrínseca. 84,90 reais (edição física) e 56,90 reais (e-book).

Dolce vita

Na Itália, arte e vida se entrelaçam. Em Great Escapes Italy — The Hotel Book, Angelika Taschen mostra uma jornada visual que mistura paisagens rurais, alta cultura e gastronomia divina pelas portas e janelas dos hotéis mais deslumbrantes do país. O livro traz fotografias magníficas de refúgios de Veneza à Sicília.

Great Escapes Italy — The Hotel Book | Editora Taschen. 30 euros pelo site da editora. Disponível em inglês, espanhol, francês e alemão

MUSICAL

Eterno Paulo Gustavo

Idealizada por Dona Déa, a peça Meu Filho é um Musical homenageia a vida e o legado de Paulo Gustavo. A montagem acompanha a trajetória do artista desde a infância em Niterói, quando já imitava a mãe e as tias, até se tornar um dos nomes mais populares e influentes do humor brasileiro.

Meu Filho é um Musical. de 28 de maio a 19 de julho. de quarta a domingo, às 20h; aos sábados e domingos, também às 16h. Teatro Multiplan, VillageMall. Avenida das Américas, 3.900, piso SS1, Rio de Janeiro