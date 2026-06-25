Uma visita a Seul, da hotelaria de luxo aos mercados de rua

Um prato com o picante kimchi, um filme vencedor do Oscar, uma novela romântica, uma música chiclete, um novo símbolo com as mãos para demonstrar o coração. O soft power coreano no Ocidente é inegável. Mas aterrissar em Seul é uma prova de que o país tem muito mais a mostrar ao restante do mundo. Conheça alguns locais para se aprofundar na cultura e história da capital coreana.

Mercado Gwangjang: mais de 5.000 lojas, entre tendas de comidas típicas e barracas de brechó (Ken Seet/Four Seasons/Divulgação)

Complexo de Palácios de Ch’angdokkgung

Dificilmente um palácio do Ocidente possui tantos detalhes ornamentais quanto as construções asiáticas. Em Seul, há duas grandes opções de visitas de residências reais na cidade. No centro da cidade está o Palácio Gyeongbokgung, o mais importante dos cinco grandes palácios da dinastia Joseon. No entanto, com uma caminhada curta, é possível fazer uma visita mais completa no complexo de Palácios de Ch’angdokkgung, com 58 hectares no total. O local serviu por mais de 250 anos como sede oficial da dinastia depois que incêndios provocados pela invasão japonesa no século 16 destruíram o Palácio Gyeongbokgung. É possível adentrar em alguns edifícios e visitar o jardim secreto, que servia de espaço de lazer dos reis. A construção faz parte da lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Endereço: 99 Yulgok-ro, Jongno District, Seul, Coreia do Sul

Aldeia Hanok de Bukchon

O nome Hanok se refere à construção típica de casas na -Coreia. No bairro de Bukchon estão centenas de casas feitas com estrutura de madeira, telhados de cerâmica ou palha, paredes de pedras e terra e até o sensível papel de arroz, utilizado para filtrar a luz de janelas e portas. Com ruas estreitas e vista do alto para a cidade, o bairro de mais de 600 anos recebe visitantes das 10 às 17 horas para não atrapalhar a rotina dos locais. Placas espalhadas pelas pequenas vielas também pedem silêncio e respeito ao fazer fotografias e vídeos. Endereço: Gyedong-gil, Jongno District, Seul, Coreia do Sul

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Ainda que existam mais de 10.000 cafeterias na cidade, o chá se mantém parte da tradição coreana. Na tradicional Aldeia Hanok de Bukchon está um desses espaços de contemplação à bebida. Para adentrar na casa de madeira, primeiro retiram-se os sapatos. Depois que o visitante se acomoda em uma almofada no chão, são servidos alguns doces típicos, como um bolinho de arroz glutinoso, gelatina de limão preparada na casca da fruta, trufa de matchá e um crocante caramelado. Para acompanhar, uma seleção de chás e infusões, como folhas de caqui, folhas de amoreira e yuzu com chá preto. Endereço: 11 Bukchon-ro 11ra-gil, Jongno District, Seul, Coreia do Sul

Mercado Gwangjang

O mercado Gwangjang, inaugurado em 1905, é um dos maiores da cidade, e é fácil se perder entre as mais de 5.000 lojas e barracas. Por lá é possível almoçar os mais tradicionais pratos, como os noodles cortados à mão, panquecas de feijão fritas, frutos do mar, ou apenas provar doces como o dalgona, popularizado na série Round 6. A sugestão é levar dinheiro, já que muitas lojas não aceitam cartão de crédito, e ir com tempo para garimpar roupas em brechós, comprar trajes típicos, utilidades para cozinha, chás e souvenirs. Endereço: 88 Changgyeonggung-ro, Jongno District, Seul, Coreia do Sul

Suíte do Four Seasons: localização estratégica entre o Palácio Gyeongbokgung e a Praça Gwanghwamun (Four Seasons/Divulgação)

Four Seasons

Além do conforto, a escolha de um hotel também se dá pela melhor localização. Na capital coreana, o Four Seasons Hotel ocupa uma posição estratégica no centro de Seul, entre o Palácio Gyeongbokgung e a Praça Gwanghwamun, em um local que funciona como ponto de partida para explorar a cidade. Com 317 quartos e suítes voltados para o palácio ou para o skyline da capital sul-coreana, o hotel reúne restaurantes, spa inspirado nos tradicionais banhos coreanos e o premiado bar Charles H., eleito um dos melhores da Ásia. Endereço: 97 Saemunan-ro, Dangju-dong, Jongno District, Seul, Coreia do Sul