Quem está no Top 4 do BBB 26? Programa termina na próxima terça-feira

Jordana deixou o Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 16, após ser eliminada no 17º Paredão com Ana Paula Renault e Juliano Floss. Com a saída da advogada, o reality entra na reta decisiva: quatro participantes seguem na disputa pelo prêmio milionário.

Top 4 do BBB 26

Ana Paula Renault

A veterana voltou ao programa uma década após sua primeira participação e se consolidou como uma das figuras mais polarizadoras da edição.

Enfrentou o Paredão cinco vezes e venceu duas Provas do Líder ao longo da temporada.

O próprio Tadeu Schmidt destacou sua capacidade de movimentar o ambiente e evitar qualquer zona de conforto entre os participantes - e ela mesma não deixou dúvidas sobre isso ao declarar que " eu desci pra essa terra pra ser protagonista de tudo que eu me proponho a fazer".

Juliano Floss

Representante do grupo Camarote, Juliano chegou ao top 4 após enfrentar o Paredão quatro vezes. Venceu duas Provas do Líder consecutivas. Ganhou o apelido de "Pequeno Príncipe" por sua "aparência de menino".

Leandro Boneco

O brother entrou no reality pelo Quarto Branco e chega à final como o participante com mais passagens pelo Paredão - cinco ao todo.

Outro número pouco favorável é o recorde de 79 dias consecutivos na Xepa, o maior da história do programa.

Ao longo da temporada, venceu uma Prova do Anjo e uma liderança.

Milena

Escolhida pelo público na Casa de Vidro da Região Sudeste, Milena soma duas vitórias na Prova do Anjo e três Paredões enfrentados.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.