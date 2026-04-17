Quem está no Top 4 do BBB 26? Programa termina na próxima terça-feira

Ana Paula, Juliano, Leandro Boneco e Milena chegam ao top 4 do BBB 26 (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 17 de abril de 2026 às 18h47.
Jordana deixou o Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 16, após ser eliminada no 17º Paredão com Ana Paula Renault e Juliano Floss. Com a saída da advogada, o reality entra na reta decisiva: quatro participantes seguem na disputa pelo prêmio milionário.De 'quinta série' a 'Uni-duni-tê': relembre os principais apelidos do BBB 26
A veterana voltou ao programa uma década após sua primeira participação e se consolidou como uma das figuras mais polarizadoras da edição.
Enfrentou o Paredão cinco vezes e venceu duas Provas do Líder ao longo da temporada.
O próprio Tadeu Schmidt destacou sua capacidade de movimentar o ambiente e evitar qualquer zona de conforto entre os participantes - e ela mesma não deixou dúvidas sobre isso ao declarar que " eu desci pra essa terra pra ser protagonista de tudo que eu me proponho a fazer".A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026
Representante do grupo Camarote, Juliano chegou ao top 4 após enfrentar o Paredão quatro vezes. Venceu duas Provas do Líder consecutivas. Ganhou o apelido de "Pequeno Príncipe" por sua "aparência de menino".
O brother entrou no reality pelo Quarto Branco e chega à final como o participante com mais passagens pelo Paredão - cinco ao todo.
Outro número pouco favorável é o recorde de 79 dias consecutivos na Xepa, o maior da história do programa.BBB 27 abre inscrições; veja como participar
Ao longo da temporada, venceu uma Prova do Anjo e uma liderança.
Escolhida pelo público na Casa de Vidro da Região Sudeste, Milena soma duas vitórias na Prova do Anjo e três Paredões enfrentados.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.