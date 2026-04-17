BBB 26: Boneco passa mal durante Prova do Finalista e pede ajuda da produção

Faltando apenas quatro dias para o encerramento do BBB 26, o programa passou por um imprevisto. A Prova do Finalista - que definirá quem de Juliano, Leandro Boneco e Milena disputará a final - foi abruptamente interrompida depois que Leandro apresentou mal-estar após mais de 18 horas de competição.

Ao fim de uma das rodadas, o participante se deitou no chão próximo ao carro utilizado na dinâmica e pediu socorro diretamente à equipe da Globo.

"Produção, eu acho que eu preciso de atendimento médico. Eu devo ir no Confessionário?", perguntou Leandro.

A resposta da produção foi imediata: a câmera do Pay-Per-View direcionada ao local da prova foi cortada e redirecionada ao quarto Sonho de Voar, onde Ana Paula, Juliano e Milena conversavam. A área da dinâmica foi fechada ao acesso das câmeras.

A prova, que se estendeu pela madrugada e por boa parte do dia seguinte, exigia que os participantes entrassem em um carro, pressionassem um botão e assistissem a vídeos sempre que um sinal sonoro fosse acionado pela produção.

O episódio acontece em um momento decisivo: no programa ao vivo desta sexta-feira, 17, o trio ainda terá que responder a uma bateria de perguntas sobre o patrocinador e os vídeos exibidos ao longo da prova. Quem pontuar mais, garante vaga direta na final.

Retorno misterioso

Cerca de uma hora após o ocorrido, a área externa da casa foi liberada novamente, e Juliano e Milena se depararam com o retorno do brother.

Surpresos, questionaram o que havia acontecido: "Você estava aqui? Como? Te atenderam?".

Sem entrar em muitos detalhes, Boneco tranquilizou os colegas ao afirmar: "Tá tudo certo. Vamos pra cima." A resposta breve, no entanto, aumentou a curiosidade dentro da casa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.