BBB 26: Tadeu faz homenagem a Oscar Schmidt e dedica programa ao irmão

Em um dos momentos mais emocionantes do BBB 26, Tadeu Schmidt apresentou o programa ao vivo desta sexta-feira, 17, horas após a morte do irmão Oscar Schmidt, o maior cestinha da história do basquete mundial. Visivelmente abalado, o apresentador fez questão de estar à frente do programa e transformou a noite em uma longa homenagem ao irmão.

Emoção ao vivo

Ainda na abertura do ao vivo, Tadeu explicou ao público sua decisão de trabalhar de luto.

"Hoje é um dia difícil, hoje nós demos adeus ao meu irmão Oscar. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque o meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo. Principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje. Peço desculpas se eu não tiver a energia de sempre, mas estou aqui para dar meu melhor. Em homenagem a você, meu irmão!", disse.

Os mini dummies do BBB 26 também prestaram tributo ao ex-jogador reproduzindo o "spin" - o famoso gesto de equilibrar a bola de basquete girando no dedo, marca registrada de Oscar ao longo da carreira.

No encerramento do programa, já após a consagração de Juliano Floss na Prova do Finalista, Tadeu voltou a se emocionar ao agradecer o apoio do público.

"Muito obrigado pela força, obrigado pela compreensão, até amanhã e hoje, mais do que nunca, eu queria que vocês acreditassem em mim. Um beijo, Oscar!"

O encerramento também exibiu uma bola de basquete autografada por Oscar Schmidt - item que está exposto na decoração da academia da casa desde o início do BBB 26.

Bola de basquete autografada por Oscar Schmidt exposta na decoração da academia (Reprodução/Globo)

Homenagem nas redes sociais

Mais cedo, antes do programa ir ao ar, Tadeu já havia se despedido publicamente do irmão nas redes sociais. Em uma postagem com fotos da infância ao lado de Oscar, o apresentador escreveu: "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.