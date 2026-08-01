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Live-action de 'Enrolados': veja as primeiras imagens vazadas

Imagens atribuídas ao set de filmagens revelam figurinos, cenários e personagens do aguardado remake da Disney

'Enrolados': Registros compartilhados por perfis de fãs oferecem um primeiro vislumbre da adaptação em live-action, ainda cercada de mistério (Reprodução/Disney)

'Enrolados': Registros compartilhados por perfis de fãs oferecem um primeiro vislumbre da adaptação em live-action, ainda cercada de mistério (Reprodução/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 10h18.

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O aguardado live-action de "Enrolados" voltou ao centro das atenções após supostas imagens dos bastidores começarem a circular nas redes sociais. Os registros mostram cenas das gravações e possíveis visuais dos protagonistas, alimentando a expectativa para uma das adaptações mais comentadas da Disney.

As fotos e vídeos, que ainda não foram confirmados oficialmente pelo estúdio, exibem os atores Teagan Croft e Milo Manheim caracterizados como Rapunzel e Flynn Rider durante as filmagens na Espanha. Parte do material também mostra cenários inspirados na animação de 2010, incluindo a icônica torre onde a princesa viveu isolada.

Primeira prévia do elenco em ação

Kathryn Hahn, 53, que viverá a vilã e mãe postiça da protagonista, Gothel, e Patrick e Hugo McPherson, que interpretarão os irmãos gêmeos Stabbington, também foram flagrados entrando no set de gravações, segundo a Variety.

Cenários recriam momentos da animação

Além dos personagens, outro detalhe que chamou atenção foi a construção da torre de Rapunzel. De acordo com a Variety, imagens dos bastidores mostram o cenário sendo montado na Espanha. As gravações começaram recentemente no país europeu, onde a produção está concentrando boa parte das filmagens externas.

Elenco já foi anunciado

A Disney confirmou no início do ano que Teagan Croft interpretará Rapunzel, enquanto Milo Manheim viverá Flynn Rider. O elenco também conta com Kathryn Hahn no papel da vilã Mãe Gothel. A direção é de Michael Gracey, responsável por "O Rei do Show", com roteiro de Jennifer Kaytin Robinson e Michael Montemayor.

Lançada em 2010, "Enrolados" conquistou público e crítica ao adaptar o clássico conto dos Irmãos Grimm com uma mistura de humor, aventura, romance e canções marcantes. A animação arrecadou US$ 591,8 milhões nas bilheterias mundiais e se tornou um dos maiores sucessos da Disney na década.

A história acompanha Rapunzel, uma jovem de longos cabelos mágicos que passou toda a vida confinada em uma torre.

Sua rotina muda quando o ladrão Flynn Rider encontra o esconderijo por acaso. Juntos, eles embarcam em uma jornada repleta de descobertas, desafios e momentos que transformam a forma como ambos enxergam o mundo.

Segundo aVariety, a Disney trabalha com uma previsão de estreia para 2028. Até o momento, o estúdio ainda não anunciou uma data oficial de lançamento.

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