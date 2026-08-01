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Lançamentos da semana: Ariana Grande, Green Day e mais álbuns que valem o play

Entre pop, rock, rap e música brasileira, os serviços de streaming recebem uma seleção de discos aguardados pelos fãs

Álbuns da semana: A semana reúne grandes estreias para diferentes públicos, com destaque para o novo trabalho de Ariana Grande e lançamentos de artistas nacionais e internacionais (Katia Temkin)

Álbuns da semana: A semana reúne grandes estreias para diferentes públicos, com destaque para o novo trabalho de Ariana Grande e lançamentos de artistas nacionais e internacionais (Katia Temkin)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h36.

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Os serviços de streaming recebem mais uma leva de lançamentos nesta semana, com o pop liderando as principais estreias. Ariana Grande apresenta um dos álbuns mais aguardados do ano, enquanto Green Day, Jão, Arca, Tyga, Lauana Prado, Péricles e Ferrugem completam a lista de novidades que vão movimentar as playlists nos próximos dias.

Confira os principais lançamentos de álbuns da semana:

Ariana Grande abre uma nova fase com 'petal'

O principal destaque da semana é "petal", novo álbum de Ariana Grande. O projeto marca mais um capítulo da artista após o sucesso de "eternal sunshine", expandindo sua identidade sonora e reforçando a fase mais madura da cantora. O lançamento chega cercado de expectativa e deve dominar as plataformas de streaming ao longo dos próximos dias.

Green Day revisita um clássico

Os fãs de rock também têm motivos para celebrar com "Nimrod’s Official Soundtrack", do Green Day. O projeto resgata o universo de um dos discos mais importantes da banda, oferecendo um novo olhar sobre uma fase marcante da carreira do trio californiano.

Tyga aposta em um novo capítulo

No rap, Tyga lança "STARFACE". O álbum reúne músicas inéditas e marca mais um momento da carreira do artista, que segue investindo em sonoridades contemporâneas e parcerias para ampliar seu catálogo.

Arca mantém sua proposta experimental

Arca apresenta "XXXXX", trabalho que reforça a estética experimental pela qual a artista venezuelana ficou conhecida. O disco combina elementos de música eletrônica, pop e produção de vanguarda, mantendo sua identidade criativa.

Jão estreia 'Memórias Póstumas'

Entre os brasileiros, Jão lança "Memórias Póstumas", um dos projetos nacionais mais aguardados do ano. O álbum sucede a era "SUPERNOVA" e abre um novo momento na carreira do cantor, com repertório inédito e grande expectativa entre os fãs.

Péricles e Ferrugem renovam a parceria

Fechando a lista, Péricles e Ferrugem apresentam "As Vozes, Vol. 2 (Ao Vivo)". A sequência do projeto reúne os dois nomes do pagode em novas interpretações e canções inéditas, fortalecendo uma parceria que conquistou o público desde o primeiro volume.

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