Lançamentos da semana: Ariana Grande, Green Day e mais álbuns que valem o play

Álbuns da semana: A semana reúne grandes estreias para diferentes públicos, com destaque para o novo trabalho de Ariana Grande e lançamentos de artistas nacionais e internacionais (Katia Temkin)
Freelancer
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h36.
Os serviços de streaming recebem mais uma leva de lançamentos nesta semana, com o pop liderando as principais estreias. Ariana Grande apresenta um dos álbuns mais aguardados do ano, enquanto Green Day, Jão, Arca, Tyga, Lauana Prado, Péricles e Ferrugem completam a lista de novidades que vão movimentar as playlists nos próximos dias.
Confira os principais lançamentos de álbuns da semana:
O principal destaque da semana é "petal", novo álbum de Ariana Grande. O projeto marca mais um capítulo da artista após o sucesso de "eternal sunshine", expandindo sua identidade sonora e reforçando a fase mais madura da cantora. O lançamento chega cercado de expectativa e deve dominar as plataformas de streaming ao longo dos próximos dias.
Os fãs de rock também têm motivos para celebrar com "Nimrod’s Official Soundtrack", do Green Day. O projeto resgata o universo de um dos discos mais importantes da banda, oferecendo um novo olhar sobre uma fase marcante da carreira do trio californiano.
No rap, Tyga lança "STARFACE". O álbum reúne músicas inéditas e marca mais um momento da carreira do artista, que segue investindo em sonoridades contemporâneas e parcerias para ampliar seu catálogo.
Arca apresenta "XXXXX", trabalho que reforça a estética experimental pela qual a artista venezuelana ficou conhecida. O disco combina elementos de música eletrônica, pop e produção de vanguarda, mantendo sua identidade criativa.
Entre os brasileiros, Jão lança "Memórias Póstumas", um dos projetos nacionais mais aguardados do ano. O álbum sucede a era "SUPERNOVA" e abre um novo momento na carreira do cantor, com repertório inédito e grande expectativa entre os fãs.
Fechando a lista, Péricles e Ferrugem apresentam "As Vozes, Vol. 2 (Ao Vivo)". A sequência do projeto reúne os dois nomes do pagode em novas interpretações e canções inéditas, fortalecendo uma parceria que conquistou o público desde o primeiro volume.