Híbrido ou flex: qual Yaris Cross vende mais seis meses após o lançamento?

A Toyota atravessa a principal reestruturação de oferta de produtos em 68 anos no Brasil, o que inclui o lançamento do esportivo GR Yaris, a atualização do SUV RAV4 e a estreia no segmento de elétricos com o bZ4X.

Peça-chave da nova safra de modelos é o Yaris Cross, seu primeiro SUV compacto – e, por enquanto, único híbrido pleno (HEV) do disputado segmento.

Dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) registram 15.633 emplacamentos do modelo até junho, o que lhe confere a 17ª posição no ranking geral de SUVs. Seis meses após o lançamento do modelo, a versão eletrificada responde por 40% das vendas.

Hybrid x 1.5 Flex

Tanto o Yaris Cross (a partir de R$ 161.390) quanto o Yaris Cross Hybrid (a partir de R$ 172.390) são equipados com motor 1.5 bicombustível. A diferença é que no híbrido há também dois motores elétricos, somando 111 cv (com etanol).

Menos potente do que a versão não eletrificada (que chega a 122 cv), o Hybrid compensa no consumo: de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, são até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina no tanque. Segundo a marca, a tecnologia híbrida flex pode reduzir em até 30% o consumo em relação às versões não eletrificadas e 77% menos CO2 quando abastecido com etanol comparado à gasolina.

Mas não há diferenças na lista de equipamentos, determinada pelas configurações XRE e XRX. Desde a de entrada há seis airbags, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida em rampa, controle de cruzeiro adaptativo, faróis de LED, ar-condicionado digital automático, central multimídia com tela de 10”, bancos revestidos em material que imita couro, carregador por indução para o celular, painel digital com tela TFT de 7”, faróis de neblina em LED, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

Na topo de linha XRX acrescenta-se iluminação ambiente na cabine, monitor de ponto cego, câmera 360°, sensor de estacionamento dianteiro, abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento e teto solar panorâmico. E as rodas diamantadas de 17 polegadas são substituídas por um conjunto de 18 polegadas.

Os dois modelos compartilham acabamento interno sóbrio e bem executado, bancos largos e confortáveis e o peso da marca no segmento.