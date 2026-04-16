BBB 26: quem a Prova do Finalista já mandou ao último Paredão da temporada?

Ana Paula Renault foi a primeira a ser eliminada da Prova do Finalista e está confirmada no último Paredão do BBB 26.

Na primeira fase da dinâmica, os quatro participantes precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com saída única - uma espécie de labirinto que exigia raciocínio e agilidade. A apresentadora registrou o pior tempo entre os brothers e foi direto para a berlinda, sem chance de disputar a vaga na Grande Final.

Ranking dos tempos:

Leandro Boneco: 00.35.941

Juliano Floss: 00:57.279

Milena: 01:18.279

Ana Paula: 01:50.614

Com Ana Paula fora da disputa, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco avançam para a segunda fase da prova.

Segunda parte da Prova da Finalista

Na etapa decisiva, cada participante terá um carro e um totem com um botão. A dinâmica funciona por rodadas: a cada aviso sonoro, um cronômetro é disparado e o jogador precisa apertar o botão dentro do tempo, entrar no carro, aguardar um novo contador e assistir a um vídeo exibido no telão - só então está liberado para sair, até que uma nova rodada comece.

O desfecho vem na noite desta sexta-feira, 17, quando Tadeu Schmidt fará um quiz com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro a marcar cinco pontos se torna o primeiro finalista oficial do BBB 26.

Paredão e eliminação

Os dois participantes restantes e Ana Paula vão ao Paredão no domingo, 19, e o público vota para eliminar um deles.

Com o Top 3 definido, abre-se a votação final da temporada: desta vez, para escolher o campeão do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.