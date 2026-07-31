‘Ted Lasso’ volta após três anos: quando estreia e o que esperar da 4ª temporada

Após três anos longe das telas, “Ted Lasso” retorna para a 4ª temporada em 5 de agosto no Apple TV. Os novos episódios inauguram outra fase da série, agora com Ted no comando do time feminino da segunda divisão do AFC Richmond.

A temporada terá dez episódios e será lançada semanalmente até 7 de outubro. Jason Sudeikis volta ao papel principal, acompanhado por Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

O que aconteceu antes da 4ª temporada de Ted Lasso?

“Ted Lasso” acompanha um treinador americano de futebol americano que deixa os Estados Unidos para comandar o AFC Richmond, clube fictício do futebol inglês.

Mesmo sem experiência no esporte, Ted conquista jogadores, dirigentes e torcedores com seu estilo otimista e afetuoso. Ao longo das três primeiras temporadas, o treinador transforma a dinâmica do clube e ajuda o elenco a confiar novamente no próprio potencial.

A 3ª temporada encerrou o arco original da série. No último episódio, Ted deixou a Inglaterra e voltou aos Estados Unidos para passar mais tempo com o filho. O time masculino permaneceu em Richmond após assimilar os ensinamentos do treinador.

A produção havia sido planejada inicialmente como uma história de três temporadas, mas o desfecho deixou espaço para uma possível continuação.

“O plano era realmente encerrar a história. Mas, quando chegamos ao fim, pensamos: ‘Nossa, subestimamos o quanto as pessoas e nós mesmos gostariam da série’”, afirmou Brendan Hunt, cocriador da produção e intérprete do Coach Beard, ao jornal O Globo.

Qual será a história da 4ª temporada de Ted Lasso?

Ted voltará do Kansas para Richmond e enfrentará seu maior desafio até agora: comandar o time feminino da segunda divisão do clube, conhecido como Lady Greyhounds.

Segundo a sinopse, o treinador e as jogadoras aprenderão a agir antes de pensar demais, assumindo riscos que nunca imaginaram correr. A equipe tem talento e paixão, mas enfrenta dificuldades relacionadas a dinheiro, estrutura de treinamento e apoio dos torcedores.

A mudança também exigirá uma adaptação de Ted e Coach Beard. Os dois dividirão o comando da equipe com Alice, personagem interpretada por Tanya Reynolds ("Sex Education").

“Trabalhamos juntos como um trio de treinadores. A dinâmica é um pouco mais sutil porque, de início, Ted precisava conquistar todo mundo, já que ninguém o conhecia. Agora, ele já tem uma reputação consolidada e um histórico de sucesso. Por outro lado, está entrando num mundo novo. O futebol feminino é diferente. Por isso, ele e o Beard precisam de alguém que lhes mostre como as coisas funcionam. Alice entra aí”, explicou Brendan Hunt.

Quem retorna ao elenco de Ted Lasso?

Jason Sudeikis retorna como Ted Lasso. A 4ª temporada também terá a volta de:

Hannah Waddingham como Rebecca Welton;

Juno Temple como Keeley Jones;

Brett Goldstein como Roy Kent;

Brendan Hunt como Coach Beard;

Jeremy Swift como Leslie Higgins.

Roy seguirá ligado ao comando do time masculino, enquanto Rebecca permanecerá à frente do AFC Richmond.

Quem entra no elenco da 4ª temporada?

A nova fase da série contará com:

Tanya Reynolds;

Jude Mack;

Faye Marsay;

Rex Hayes;

Aisling Sharkey;

Abbie Hern;

Grant Feely.

Quem pode ficar fora da nova temporada?

Alguns nomes conhecidos das temporadas anteriores ainda não foram confirmados no elenco da nova fase.

Phil Dunster, intérprete de Jamie Tartt, não deve retornar como integrante regular devido a conflitos de agenda, mas ainda pode fazer uma participação limitada.

Também não foram confirmados os retornos de Nick Mohammed (Nate Shelley), Sarah Niles (Dra. Sharon Fieldstone), Anthony Head (Rupert Mannion), Toheeb Jimoh (Sam Obisanya), Cristo Fernández (Dani Rojas), Kola Bokinni (Isaac McAdoo), Billy Harris (Colin Hughes) e James Lance (Trent Crimm).

Por que Ted Lasso se tornou um sucesso?

“Ted Lasso” estreou em 2020 e se tornou uma das principais produções do Apple TV. A série surgiu a partir de um personagem criado por Jason Sudeikis e Brendan Hunt e apresentado na televisão em comerciais da NBC Sports.

A produção acumula 13 prêmios Emmy e 61 indicações. As duas primeiras temporadas venceram consecutivamente o prêmio de melhor série de comédia.

Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Hannah Waddingham e Sam Richardson também receberam prêmios por suas atuações. A primeira temporada chegou a deter o recorde de maior número de indicações ao Emmy para o ano de estreia de uma comédia, com 20 nomeações.