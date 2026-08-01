O fenômeno Harlan Coben: como o escritor virou uma máquina de sucessos na Netflix

Enquanto muitos sucessos do streaming aparecem e desaparecem rapidamente, Harlan Coben continua encontrando espaço entre os títulos mais vistos da Netflix. Com uma fórmula reconhecível e um ritmo constante de lançamentos, o escritor transformou seus romances em um dos projetos mais lucrativos da plataforma.

A prova mais recente veio com "Eu Vou te Encontrar", que entrou para o Top 10 histórico de séries em inglês da Netflix ao alcançar 101,9 milhões de visualizações. O desempenho coloca a produção ao lado de fenômenos como "Wandinha" e "Stranger Things", reforçando a força do autor no catálogo do streaming.

Uma fórmula que se repete

Quem acompanha as adaptações de Harlan Coben reconhece rapidamente alguns elementos recorrentes: desaparecimentos, reviravoltas, segredos familiares e investigações que mudam de direção a cada episódio.

Produções como "A Grande Ilusão" (2024), "Fique Comigo" (2021), "Que Falta Você me Faz" (2025), "Custe o que Custar" (2026) e "Confie em Mim" (2022) seguem essa estrutura. Ainda assim, cada novo lançamento consegue atrair uma audiência expressiva. "A Grande Ilusão" registrou 98,2 milhões de visualizações, enquanto "Que Falta Você me Faz" e "Custe o que Custar" ultrapassaram a marca de 50 milhões.

Um fenômeno comercial

Ao longo de três décadas de carreira, Harlan Coben vendeu mais de 90 milhões de livros em todo o mundo. Em 2018, o autor firmou um contrato milionário com a Netflix para adaptar 14 de seus romances, consolidando uma parceria que segue rendendo resultados para ambos os lados.

Segundo análise do The Guardian, o grande diferencial de Coben está na consistência. Seus thrillers oferecem uma experiência familiar para o público, com histórias de fácil consumo e ritmo acelerado, características que ajudam a explicar o desempenho constante de suas adaptações.

O próximo grande projeto

Mesmo com diversas obras já adaptadas, o escritor ainda tem romances inéditos para o audiovisual. O próximo passo da parceria será a série baseada nos livros de Myron Bolitar, personagem mais popular da carreira de Coben.

O protagonista, um ex-jogador de basquete que se torna agente esportivo e acaba envolvido em investigações criminais, estrelou 12 romances e deve ganhar uma adaptação com elenco fixo, algo diferente da maioria das produções anteriores do autor. A expectativa é que esse formato permita uma continuidade maior da franquia.

Ainda segundo o The Guardian, se "Myron Bolitar" repetir o desempenho de "Eu Vou te Encontrar", a fórmula já conhecida de Harlan Coben pode sustentar a série por várias temporadas. Nesse cenário, a produção tem potencial para se tornar a adaptação mais bem-sucedida da carreira do escritor, que já pode-se considerar um sucesso.