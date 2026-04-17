BBB 26: como funciona a Prova do Finalista? Vencedor está garantido na final

BBB 26: prova do finalista define primeiro participante na decisão da temporada (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 17 de abril de 2026 às 07h52.
A Prova do Finalista do Big Brother Brasil 26 começou na noite desta quinta-feira, 16, após a eliminação de Jordana, e vai definir o primeiro participante garantido na final da temporada.
Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco começaram a dinâmica, que está sendo dividida em duas fases eliminatórias e um quiz final.
Logo na primeira rodada, Ana Paula fez o pior tempo e está confirmada no último Paredão do BBB 26. Ainda seguem Milena, Juliano e Leandro Boneco.
Na primeira etapa, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com saída única, em um desafio que exige raciocínio e agilidade. Ana paula teve o pior desempenho foi direto para o último Paredão, enquanto os outros três avançam.
Na segunda fase, os jogadores enfrentam uma dinâmica de resistência e atenção.
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A etapa decisiva acontece na sexta-feira, 17, durante o programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt comandará um quiz ao vivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.
Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro participante a atingir cinco pontos garante vaga na final do programa. O vencedor tambpem ganha um carro 0km da Geesy
Após a definição do finalista, os três participantes restantes vão para o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, formando o Top 3.
Na sequência, o público vota para escolher o campeão do BBB 26.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.