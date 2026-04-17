BBB 26: como funciona a Prova do Finalista? Vencedor está garantido na final

A Prova do Finalista do Big Brother Brasil 26 começou na noite desta quinta-feira, 16, após a eliminação de Jordana, e vai definir o primeiro participante garantido na final da temporada.

Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco começaram a dinâmica, que está sendo dividida em duas fases eliminatórias e um quiz final.

Logo na primeira rodada, Ana Paula fez o pior tempo e está confirmada no último Paredão do BBB 26. Ainda seguem Milena, Juliano e Leandro Boneco.

Como funciona a Prova do Finalista

Na primeira etapa, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com saída única, em um desafio que exige raciocínio e agilidade. Ana paula teve o pior desempenho foi direto para o último Paredão, enquanto os outros três avançam.

Na segunda fase, os jogadores enfrentam uma dinâmica de resistência e atenção.

Cada um terá um carro e um totem com botão. A cada aviso sonoro, um cronômetro é iniciado, e o participante precisa apertar o botão dentro do tempo. Em seguida, deve entrar no carro, aguardar um novo contador e assistir a um vídeo exibido no telão. A rodada só termina após o fim do vídeo, quando o jogador é liberado até o próximo sinal, e pode ficar dentro da casa . A dinâmica se repete ao longo do dia, com intervalos e tempos variados.

Gabarito e horários da Prova do Finalista

Rodada Horário No carro Rodada Horário No carro Rodada Horário No carro 1 Programa ao vivo 00:01 11 5h40 00:30 21 14h30 00:30 2 23h20 00:30 12 6h20 00:30 22 15h10 00:30 3 0h 00:40 13 7h 00:40 23 15h50 00:30 4 1h 00:30 14 8h 00:30 24 16h40 00:30 5 1h40 00:30 15 8h40 00:30 25 17h20 00:40 6 2h20 00:30 16 9h30 00:30 26 18h20 00:30 7 3h 00:30 17 10h10 00:30 27 19h 00:30 8 3h40 00:30 18 11h 00:40 28 19h40 00:30 9 4h20 00:30 19 12h 00:30 29 20h20 00:30 10 5h 00:30 20 12h50 00:30 - - -

Quiz define o primeiro finalista

A etapa decisiva acontece na sexta-feira, 17, durante o programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt comandará um quiz ao vivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro participante a atingir cinco pontos garante vaga na final do programa. O vencedor tambpem ganha um carro 0km da Geesy

Após a definição do finalista, os três participantes restantes vão para o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, formando o Top 3.

Na sequência, o público vota para escolher o campeão do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.