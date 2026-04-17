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BBB 26: como funciona a Prova do Finalista? Vencedor está garantido na final

Confira horários e gabarito da Prova que garante o primeiro participante na Final do Big Brother Brasil

BBB 26: prova do finalista define primeiro participante na decisão da temporada (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: prova do finalista define primeiro participante na decisão da temporada (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07h52.

A Prova do Finalista do Big Brother Brasil 26 começou na noite desta quinta-feira, 16, após a eliminação de Jordana, e vai definir o primeiro participante garantido na final da temporada.

Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Leandro Boneco começaram a dinâmica, que está sendo dividida em duas fases eliminatórias e um quiz final.

Logo na primeira rodada, Ana Paula fez o pior tempo e está confirmada no último Paredão do BBB  26. Ainda seguem Milena, Juliano e Leandro Boneco.

Como funciona a Prova do Finalista

Na primeira etapa, os participantes precisaram liberar uma chave presa em uma mesa com saída única, em um desafio que exige raciocínio e agilidade. Ana paula teve o pior desempenho foi direto para o último Paredão, enquanto os outros três avançam.

Na segunda fase, os jogadores enfrentam uma dinâmica de resistência e atenção.

  1. Cada um terá um carro e um totem com botão.
  2. A cada aviso sonoro, um cronômetro é iniciado, e o participante precisa apertar o botão dentro do tempo.
  3. Em seguida, deve entrar no carro, aguardar um novo contador e assistir a um vídeo exibido no telão.
  4. A rodada só termina após o fim do vídeo, quando o jogador é liberado até o próximo sinal, e pode ficar dentro da casa.
  5. A dinâmica se repete ao longo do dia, com intervalos e tempos variados.

Gabarito e horários da Prova do Finalista

RodadaHorárioNo carroRodadaHorárioNo carroRodadaHorárioNo carro
1Programa ao vivo00:01115h4000:302114h3000:30
223h2000:30126h2000:302215h1000:30
30h00:40137h00:402315h5000:30
41h00:30148h00:302416h4000:30
51h4000:30158h4000:302517h2000:40
62h2000:30169h3000:302618h2000:30
73h00:301710h1000:302719h00:30
83h4000:301811h00:402819h4000:30
94h2000:301912h00:302920h2000:30
105h00:302012h5000:30---

 

Quiz define o primeiro finalista

A etapa decisiva acontece na sexta-feira, 17, durante o programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt comandará um quiz ao vivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta vale um ponto, e o primeiro participante a atingir cinco pontos garante vaga na final do programa. O vencedor tambpem ganha um carro 0km da Geesy

Após a definição do finalista, os três participantes restantes vão para o último Paredão da edição. A eliminação ocorre no domingo, 19, formando o Top 3.

Na sequência, o público vota para escolher o campeão do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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