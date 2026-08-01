Xuxa: qual é a fortuna da "rainha dos baixinhos"

Considera a 'rainha dos baixinhos', Xuxa estreou a turnê "O Último Voo da Nave" diante de um estádio lotado com 50 mil pessoas em São Paulo, num espetáculo que reúne 31 músicas de diferentes fases da carreira e traz uma réplica da nave espacial construída em Amsterdã especialmente para os shows.

A superprodução reacendeu uma pergunta que acompanha a apresentadora há décadas: quanto vale, afinal, um dos maiores fenômenos da TV brasileira?

A estimativa mais recente de patrimônio vem do site Wealthy Gorilla, especializado em rankings de fortunas de celebridades. Na última atualização da lista, Xuxa aparece com patrimônio estimado em US$ 160 milhões, ocupando a 11ª posição entre as atrizes mais ricas do mundo.

Convertido pela cotação atual do dólar, o valor equivale a aproximadamente R$ 810 milhões. É o suficiente para colocá-la à frente de nomes de Hollywood na mesma lista. Outros portais chegam a citar valores bem mais altos, de R$ 1,3 bilhão a R$ 1,4 bilhão.

De onde vem o dinheiro de Xuxa

Além da carreira na TV, no cinema e na música — ela é apontada como a artista que mais vendeu discos pelo mundo, com mais de 50 milhões de cópias —, Xuxa construiu um portfólio de negócios.

O principal deles é a sociedade que tem na EspaçoLaser, uma rede de depilação que, no último ano, faturou 1,1 bilhão de reais.

Ela também já foi sócia da extinta rede de fast-food XBloom, totalmente vegana, e teve participações em casas de festas infantis. Além disso, contou com o direito de licenciamento de produtos vendidos com seu rosto, como o famoso Computador da Xuxa.

Qual é a história da Xuxa

Ao contrário do que o patrimônio sugere, Xuxa não nasceu em família rica: natural de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, onde cresceu em um bairro da zona norte.

Começou a trabalhar cedo, como modelo por volta dos 16 anos, para ajudar nas despesas de casa.

Agora, a turnê atual — realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú — marca o "adeus" da nave que virou símbolo da cultura pop brasileira.

Um detalhe curioso encerra a história: a própria Xuxa admitiu que não gosta de cantar. O que não a impediu de transformar o palco em um dos maiores impérios do entretenimento nacional.