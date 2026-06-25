Pré-venda de 'GTA 6' começa hoje; veja onde comprar o jogo

A pré-venda de "GTA 6" começa nesta quinta-feira, 25, abrindo oficialmente as reservas para um dos lançamentos mais aguardados da indústria de games. O novo jogo da Rockstar Games chega ao mercado em 19 de novembro de 2026 e marca o retorno da franquia a Vice City, uma das cidades mais conhecidas da série.

Inicialmente, " Grand Theft Auto VI " será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Os jogadores interessados já podem reservar o jogo por meio das lojas digitais e de varejistas participantes.

Onde comprar 'GTA 6'?

A pré-venda de "GTA 6" está disponível nas principais plataformas digitais dos consoles compatíveis, incluindo a PlayStation Store e a Microsoft Store.

Além das lojas oficiais, grandes redes varejistas, como Amazon, KaBuM e Magalu, também oferecem versões físicas do jogo, permitindo que os consumidores garantam sua reserva antes da chegada do lançamento.

Quem ainda não pretende comprar o título imediatamente também pode adicioná-lo à lista de desejos das plataformas digitais para receber notificações sobre novidades e disponibilidade.

Quando 'GTA 6' será lançado?

Segundo a Rockstar, "GTA 6" será lançado em 19 de novembro de 2026.

O jogo foi anunciado originalmente após a divulgação do primeiro trailer, em 2023, e desde então passou por ajustes no cronograma até a definição da data atual.

O lançamento inicial acontecerá exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Vice City volta a ser cenário da franquia

Um dos principais destaques de "GTA 6" é o retorno de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami que se tornou um dos cenários mais populares da série.

Desta vez, a cidade faz parte de Leonida, estado fictício criado para o jogo e inspirado na Flórida. O ambiente servirá de palco para a campanha principal e para a exploração em mundo aberto.

Segundo a Rockstar, "GTA 6" apresentará o maior universo já desenvolvido pela empresa em um jogo da franquia.

Qual é a história de 'GTA 6'?

A história acompanha Lucia e Jason, os dois protagonistas do novo capítulo da série.

Os personagens se envolvem em uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse momento, passam a integrar uma conspiração criminosa em Leonida e precisam contar um com o outro para sobreviver.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois protagonistas em diferentes momentos da narrativa.

'GTA 6' sucede um fenômeno global dos games

O lançamento de "GTA 6" acontece mais de uma década após a chegada de "GTA V", lançado em 2013.

Ao longo dos anos, o jogo anterior se tornou um dos títulos mais vendidos da história dos videogames, superando a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.

Por isso, "Grand Theft Auto VI" é considerado um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos e deve movimentar milhões de jogadores desde os primeiros dias de pré-venda.