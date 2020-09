Microsoft revela preço e data de lançamento do Xbox Series X

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 9, o valor e a data de lançamento para o seu console Xbox Series X, definido pela companhia como o “console mais poderoso do mundo”. O anúncio acontece um dia depois de a empresa americana falar quanto vai custar o Xbox Series S.

Enquanto o Xbox Series S (totalmente digital) custará 299 dólares, cerca de 1.584,76 reais na cotação atual, o Xbox Series S terá um preço mais salgado: 499 dólares, ou 2.643,05 reais. É possível fazer o pedido antecipado do videogame já no dia 22 de setembro, mas o Series X chegará nas lojas apenas no dia 10 de novembro.

O PlayStation 5 (principal concorrente do Xbox) deve começar a ser vendido também no final deste ano.

O videogame da Sony é o preferido dos usuários no mundo, com uma fatia de 64,22% da população, enquanto o Xbox representa 35,77% e o Nintendo Switch apenas 0,01%, segundo o site irlandês StatCounter. Uma distância um pouco grande para fazer o jogo virar tão cedo.