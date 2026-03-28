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Sony aumenta preços do Playstation 5 no Brasil; veja os novos valores

Reajuste entra em vigor em abril e pode aumentar os preços dos consoles em até R$ 600

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)

Yasmim Faria e Gabriela Pessanha

Publicado em 28 de março de 2026 às 11h40.

A Sony anunciou o aumento dos preços do PlayStation 5, do PlayStation 5 Pro e do PlayStation Portal no Brasil. Os novos valores passam a valer a partir de 2 de abril de 2026 e aumentam os valores dos consoles em até R$ 600.

Segundo a empresa, a decisão foi motivada por pressões no cenário econômico global.

"Sabemos que alterações de preço têm impacto em nossa comunidade e, após uma avaliação cuidadosa, concluímos que essa é uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogo inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo", disse, em nota.

No Brasil, os novos preços sugeridos são:

  • PS5: de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90 (diferença de R$ 600)
  • PS5 Edição Digital: de R$ 3.999,90 para R$ 4.599,90 (diferença de R$ 600)
  • PS5 Pro: de R$ 6.999,90 para R$ 7.499,90 (diferença de R$ 500)
  • PlayStation Portal: de R$ 1.499,90 para R$ 1.899,90 (diferença de R$ 400)
Um “não” bilionário: como a recusa da Nintendo criou o PlayStation da Sony

Possíveis motivos do aumento

Alguns analistas apontam que o aumento pode estar ligado a uma possível crise no fornecimento da memória RAM, que também é utilizada em computadores e aparelhos celulares.

Em dezembro de 2025, o CEO da Micron, uma das maiores fabricantes do setor, alertou que a escassez do item poderia se estender até meados de 2026.

Na ocasião, Sanjay Mehrotra atribuiu o problema à expansão acelerada da infraestrutura de inteligência artificial (IA) - nos últimos meses, os projetos de data centers de IA de nossos clientes levaram a um aumento acentuado nas estimativas de demanda por memória e armazenamento.

Mudanças em outros países

A Sony também divulgou novos preços para outros países, com aumentos relevantes:

Estados Unidos

  • PlayStation 5: de US$ 549,99 para US$ 649,99
  • PlayStation 5 Digital Edition: de US$ 499,99 para US$ 599,99
  • PlayStation 5 Pro: de US$ 749,99 para US$ 899,99
  • PlayStation Portal: de US$ 199,99 para US$ 249,99

Reino Unido

  • PlayStation 5: de £479,99 para £569,99
  • PlayStation 5 Digital Edition: de £429,99 para £519,99
  • PlayStation 5 Pro: de £699,99 para £789,99
  • PlayStation Portal: de £199,99 para £219,99

Europa

  • PlayStation 5: de €499,99 para €649,99
  • PlayStation 5 Digital Edition: de €499,99 para €599,99
  • PlayStation 5 Pro: de €799,99 para €899,99
  • PlayStation Portal: de €219,99 para €249,99

Japão

  • PlayStation 5: de ¥79.980 para ¥97.980
  • PlayStation 5 Digital Edition: de ¥72.980 para ¥89.980
  • PlayStation 5 Pro: de ¥119.980 para ¥137.980
  • PlayStation Portal: de ¥34.980 para ¥39.980
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