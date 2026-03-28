Sony aumenta preços do Playstation 5 no Brasil; veja os novos valores

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)
Publicado em 28 de março de 2026 às 11h40.
A Sony anunciou o aumento dos preços do PlayStation 5, do PlayStation 5 Pro e do PlayStation Portal no Brasil. Os novos valores passam a valer a partir de 2 de abril de 2026 e aumentam os valores dos consoles em até R$ 600.
Segundo a empresa, a decisão foi motivada por pressões no cenário econômico global.
"Sabemos que alterações de preço têm impacto em nossa comunidade e, após uma avaliação cuidadosa, concluímos que essa é uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogo inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo", disse, em nota.
No Brasil, os novos preços sugeridos são:
Alguns analistas apontam que o aumento pode estar ligado a uma possível crise no fornecimento da memória RAM, que também é utilizada em computadores e aparelhos celulares.
Em dezembro de 2025, o CEO da Micron, uma das maiores fabricantes do setor, alertou que a escassez do item poderia se estender até meados de 2026.
Na ocasião, Sanjay Mehrotra atribuiu o problema à expansão acelerada da infraestrutura de inteligência artificial (IA) - nos últimos meses, os projetos de data centers de IA de nossos clientes levaram a um aumento acentuado nas estimativas de demanda por memória e armazenamento.
A Sony também divulgou novos preços para outros países, com aumentos relevantes: