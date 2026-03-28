Sony aumenta preços do Playstation 5 no Brasil; veja os novos valores

A Sony anunciou o aumento dos preços do PlayStation 5, do PlayStation 5 Pro e do PlayStation Portal no Brasil. Os novos valores passam a valer a partir de 2 de abril de 2026 e aumentam os valores dos consoles em até R$ 600.

Segundo a empresa, a decisão foi motivada por pressões no cenário econômico global.

"Sabemos que alterações de preço têm impacto em nossa comunidade e, após uma avaliação cuidadosa, concluímos que essa é uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogo inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo", disse, em nota.

No Brasil, os novos preços sugeridos são:

PS5 : de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90 (diferença de R$ 600)

: de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90 PS5 Edição Digital : de R$ 3.999,90 para R$ 4.599,90 (diferença de R$ 600)

: de R$ 3.999,90 para R$ 4.599,90 PS5 Pro : de R$ 6.999,90 para R$ 7.499,90 (diferença de R$ 500)

: de R$ 6.999,90 para R$ 7.499,90 PlayStation Portal: de R$ 1.499,90 para R$ 1.899,90 (diferença de R$ 400)

Possíveis motivos do aumento

Alguns analistas apontam que o aumento pode estar ligado a uma possível crise no fornecimento da memória RAM, que também é utilizada em computadores e aparelhos celulares.

Em dezembro de 2025, o CEO da Micron, uma das maiores fabricantes do setor, alertou que a escassez do item poderia se estender até meados de 2026.

Na ocasião, Sanjay Mehrotra atribuiu o problema à expansão acelerada da infraestrutura de inteligência artificial (IA) - nos últimos meses, os projetos de data centers de IA de nossos clientes levaram a um aumento acentuado nas estimativas de demanda por memória e armazenamento.

Mudanças em outros países

A Sony também divulgou novos preços para outros países, com aumentos relevantes:

Estados Unidos

PlayStation 5: de US$ 549,99 para US$ 649,99

PlayStation 5 Digital Edition: de US$ 499,99 para US$ 599,99

PlayStation 5 Pro: de US$ 749,99 para US$ 899,99

PlayStation Portal: de US$ 199,99 para US$ 249,99

Reino Unido

PlayStation 5: de £479,99 para £569,99

PlayStation 5 Digital Edition: de £429,99 para £519,99

PlayStation 5 Pro: de £699,99 para £789,99

PlayStation Portal: de £199,99 para £219,99

Europa

PlayStation 5: de €499,99 para €649,99

PlayStation 5 Digital Edition: de €499,99 para €599,99

PlayStation 5 Pro: de €799,99 para €899,99

PlayStation Portal: de €219,99 para €249,99

Japão