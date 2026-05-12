PlayStation Store anuncia redução dos preços de mais de 3 mil jogos

A Sony iniciou uma nova rodada de promoções na PlayStation Store, com descontos em mais de 3 mil jogos e expansões para PlayStation 4 e PlayStation 5.

A campanha “Grandes Jogos, Grandes Descontos” vai até o dia 7 de maio, oferecendo grandes descontos, com até 80% off, em títulos dos gêneros de ação, incluindo clássicos e lançamentos recentes.

Entre os destaques, o "Resident Evil 4 Gold Edition" pode ser adquirido por R$ 99,80, enquanto "God of War" e "Bloodborne" saem por R$ 57,45 cada. "Batman: Arkham Knight" está por apenas R$ 15,62, e "Dark Souls III" custa R$ 169,95. "Nioh 3" é vendido por R$ 319,92 e "Stellar Blade" (edição completa) está disponível por R$ 282,09.

Catálogo de jogos em promoção

Entre os títulos em promoção, estão "Assassin’s Creed Odyssey" (deluxe) por R$ 45,99, "Assassin’s Creed Origins (deluxe)" por R$ 34,48, "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy" por R$ 37,42, e "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" por R$ 239,94. "Ninja Gaiden: Master Collection" custa R$ 114,95 e "Dynasty Warriors: Origins" sai por R$ 244,93.

Outros jogos, como "Lost Soul Aside" (R$ 224,33) e "Raccoon City Edition" (com "Resident Evil 2" e "Resident Evil 3" por R$ 74,97), também fazem parte da promoção. As versões dos jogos variam entre PS4 e PS5, sendo que alguns títulos têm compatibilidade com ambas as gerações.

Opções de compra e pagamento

Os jogos podem ser adquiridos diretamente pela PlayStation Store no console, através do PS App ou no site oficial. A PlayStation Store brasileira permite parcelar as compras no cartão de crédito, facilitando a aquisição de jogos com preços mais altos durante a promoção.

Outra opção é o uso de gift cards da PlayStation, que podem ser comprados na Nuuvem a partir de R$ 35, com opções de R$ 60, R$ 100 e R$ 250. O site também oferece parcelamento em até seis vezes sem juros e cashback através do programa Drops.

Atenção antes de finalizar a compra

É importante verificar a plataforma do jogo, já que versões específicas para PS4 e PS5 estão disponíveis. Além disso, é necessário conferir se o título é exclusivo para uma geração ou é compatível com ambas. A lista completa de ofertas pode ser consultada no site da PlayStation Store.

Vale ressaltar que, caso haja erro na compra de uma versão, a Sony não realiza reembolsos automáticos. Por exemplo, se o cliente adquirir acidentalmente a versão para PS4, não será possível trocar por aquela para PS5 sem custo adicional.

Exclusivos e lançamentos estratégicos

Além dos descontos, a Sony também está realizando a pré-venda de "Marvel Tōkon: Fighting Souls" em mídia física para PS5, em uma estratégia diferente da predominante na plataforma, que oferece mais opções digitais. Isso demonstra o interesse da empresa em manter um catálogo diversificado, com jogos tanto em formato digital quanto físico.