GTA 6 pode destravar alta de 17% nas ações da dona da Rockstar

As ações da Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games, fecharam o último pregão a US$ 239,28 — patamar que deixa a empresa com potencial de valorização de quase 17% até o preço-alvo médio projetado por analistas de Wall Street, de US$ 279,45.

A faixa de projeções vai de US$ 170 a US$ 320, com 28 das 29 casas que cobrem o papel recomendando compra.

O otimismo do mercado está diretamente ligado a um único produto: GTA 6, programado para 19 de novembro, com pré-vendas previstas para abrir já nesta quinta-feira, 25 de junho.

Por que o mercado aposta tanto no jogo

A própria Take-Two alimenta essa expectativa.

A companhia projeta entre US$ 7,9 bilhões e US$ 8,2 bilhões em reservas líquidas (net bookings) para o ano fiscal de 2027 — alta de cerca de 20% sobre os US$ 6,72 bilhões registrados no ano fiscal anterior.

Segundo a empresa, o crescimento será liderado pelo lançamento de GTA 6.

Analistas de mercado estimam que o jogo pode vender entre 31 milhões e 40 milhões de cópias nos primeiros meses disponíveis — alguns relatórios mais otimistas projetam até 45 milhões de unidades no primeiro ano, superando as 34 milhões vendidas por GTA 5 em 2013.

A consultoria DFC Intelligence estima receita superior a US$ 3,2 bilhões só no primeiro ano, incluindo US$ 1 bilhão apenas em pré-vendas.

Um histórico de oscilação forte

O comportamento da ação ao longo do ano mostra como o mercado reage de forma intensa a qualquer notícia sobre o jogo — em ambas as direções.

Em novembro de 2025, quando a Rockstar anunciou o segundo adiamento do título, de maio para novembro de 2026, a Take-Two perdeu cerca de US$ 3 bilhões em valor de mercado, com as ações caindo 9% em poucos dias, de US$ 252 para cerca de US$ 231.

O movimento inverso também já aconteceu mais de uma vez.

Em maio, um rumor de pré-venda baseado em um e-mail vazado da Best Buy fez as ações subirem quase 5% em poucas horas, adicionando cerca de US$ 2 bilhões ao valor de mercado da empresa — mesmo sem qualquer confirmação oficial da Take-Two ou da Rockstar.

O risco que ainda preocupa

Para analistas, o principal risco continua sendo um novo adiamento. O jogo já teve o calendário alterado duas vezes — primeiro do fim de 2025 para maio de 2026, depois para novembro do mesmo ano — e qualquer atraso adicional tende a provocar reação negativa proporcional ao tamanho da expectativa já precificada nas ações.

Bancos mantêm preços-alvo específicos que variam conforme a metodologia: a BMO Capital Markets trabalha com US$ 280, enquanto a UBS projeta US$ 300.

Essas estimativas não são garantia de retorno — caso as vendas do jogo fiquem abaixo do esperado, a correção pode ser proporcionalmente forte, justamente porque o mercado já embute um cenário otimista no preço atual da ação.

Mais do que um jogo só

Apesar da centralidade de GTA 6 nas projeções, analistas reforçam que a Take-Two tem outras fontes de receita relevantes, incluindo as franquias NBA 2K, Red Dead Redemption, Borderlands e a divisão de jogos para celular da Zynga.

Para investidores de longo prazo, o fator decisivo não deve ser apenas o sucesso do lançamento em si, mas a capacidade da empresa de converter esse sucesso em receita recorrente e geração de caixa sustentada nos anos seguintes — já que, no curto prazo, o comportamento da ação deve continuar girando em torno de pré-vendas, preço das edições, avaliações do jogo e confirmação do calendário.