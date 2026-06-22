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Pré-venda do 'GTA 6' começa nesta semana; veja data, onde comprar e tudo que precisa saber

Após meses sem atualizações sobre o cronograma do jogo, a Rockstar anunciou a data da pré-venda e apresentou a arte oficial da capa de GTA 6

"GTA 6": após anos de espera, novo jogo será lançado em 2026 (Reprodução)

"GTA 6": após anos de espera, novo jogo será lançado em 2026 (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 07h00.

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A Rockstar Games anunciou o início da pré-venda de Grand Theft Auto VI, "GTA 6", para o dia 25 de junho. A divulgação foi acompanhada pela publicação da capa oficial do jogo e marca o fim de um período sem atualizações sobre o cronograma do título.

Os jogadores poderão reservar o game por meio de plataformas digitais, como a PlayStation Store e a Microsoft Store, além de redes varejistas participantes. Quem pretende adquirir o jogo no lançamento já tem a opção de incluir o "GTA 6" na lista de desejos dessas lojas para receber notificações quando as vendas forem abertas.

Quando será a venda geral do 'GTA 6'?

O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.

O 'GTA 6' estará disponível para PC?

Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.

Quanto custará o 'GTA 6'?

O preço oficial do "GTA 6" deverá ser informado somente quando a pré-venda for iniciada.

Entenda o enredo do 'GTA 6'

A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.

Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.

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