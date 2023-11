Rockstar Games anuncia oficialmente GTA 6 e confirma primeiro trailer para dezembro; confira

A Rockstar confirmou pela primeira vez que estava trabalhando no GTA 6 em fevereiro de 2022. O jogo contará com uma protagonista feminina jogável pela primeira vez, de acordo com fontes da produtora de games. A mulher é latina e será uma das protagonistas de uma história influenciada pelos assaltantes de banco Bonnie e Clyde.

O novo mapa do jogo agora está focado em uma versão fictícia de Miami e seus arredores. O plano da Rockstar é atualizar continuamente o jogo ao longo do tempo, adicionando novas missões e cidades regularmente. Ainda assim, o mundo do jogo continua grande, com mais locais internos do que os jogos anteriores do Grand Theft Auto, afetando a linha do tempo.

Qual é a data de lançamento do GTA 6?

A Rockstar ainda não confirmou o lançamento do jogo. Em julho do ano passado, a produtora que teria previsão de lançamento entre abril de 2023 e março de 2024.

GTA 6 vai sair para PS4?

De acordo com o portal Tech Tudo, GTA 6 por enquanto deve sair apenas para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.