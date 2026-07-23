ONG que realiza sonhos escolhe dubladora viral como nova embaixadora

A atriz, dubladora e criadora de conteúdo Julia Ferrari é a nova embaixadora da Make-A-Wish Brasil, organização sem fins lucrativos que realiza os sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves.

Com a parceria, Julia Ferrari passa a apoiar oficialmente a missão da instituição e a usar sua voz para ampliar a conscientização sobre o impacto que a realização de um sonho pode ter durante o tratamento de uma doença grave.

"Quando aceitei o convite para ser embaixadora, sabia que faria parte de uma causa muito especial, mas viver essa experiência de perto mudou completamente a minha percepção.

Conhecer as crianças, conversar com as famílias e entender o trabalho incrível realizado pela Make-A-Wish Brasil me mostrou que realizar um sonho é muito mais do que proporcionar um momento feliz — é levar esperança, acolhimento e força para quem enfrenta uma das fases mais difíceis da vida”, conta Julia Ferrari.

Mais de 4 mil sonhos

Presente no Brasil desde 2008, a Make-A-Wish Brasil já realizou mais de 4 mil sonhos em todo o país e integra a rede internacional da Make-A-Wish, que soma mais de 615 mil sonhos realizados em quase 50 países.

A organização mira criar experiências cuidadosamente planejadas para fortalecer emocionalmente crianças e adolescentes, demonstrando, em pesquisas próprias, efeitos positivos da realização de sonhos no tratamento de doenças graves.

Julia visitou o ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantojuvenil, um dos principais hospitais parceiros da Make-A-Wish Brasil, onde conheceu de perto o trabalho realizado pelo Instituto, a estrutura dedicada aos pacientes e as ações de humanização.

"A visita da Ju Ferrari representa muito mais do que um encontro com alguém que as crianças admiram. Para quem enfrenta uma jornada tão desafiadora, experiências como essa criam memórias afetivas que permanecem muito além daquele dia.

É por isso que a parceria com a Make-A-Wish Brasil é tão especial para nós: porque transforma encontros em experiências que acolhem, inspiram e levam esperança para nossos pacientes e suas famílias", afirma Liliane Moraes, Gerente Administrativa da Fundação Criança – ITACI.

A primeira ação oficial da artista como embaixadora é na divulgação em suas redes sociais do Wish Dish, campanha anual da Make-A-Wish Brasil. Em sua quarta edição, a iniciativa reúne restaurantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que destinam parte das vendas de pratos selecionados para a realização de novos sonhos de crianças com doenças graves.

Conhecida por transformar atuação e humor em uma linguagem própria nas redes sociais, Julia Ferrari conquistou milhões de pessoas ao dar vida a personagens inspirados em situações do cotidiano.

Agora, a atriz amplia seu propósito para além do entretenimento, colocando sua visibilidade a serviço de uma causa que acredita ter o poder de transformar vidas, fortalecendo a esperança de crianças e adolescentes que seguem lutando diariamente por um futuro repleto de possibilidades.