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Herança de Chadwick Boseman vira alvo de batalha judicial entre viúva e família

Irmãos do astro de 'Pantera Negra' afirmam que a viúva descumpriu decisões judiciais sobre a divisão dos bens e pedem sua retirada da administração do espólio

Chadwick Boseman: família do ator acusa Taylor Simone Ledward de falhas na gestão do patrimônio e cobra transparência sobre contas, royalties e direitos de imagem (Peter Nicholls/Reuters)

Chadwick Boseman: família do ator acusa Taylor Simone Ledward de falhas na gestão do patrimônio e cobra transparência sobre contas, royalties e direitos de imagem (Peter Nicholls/Reuters)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de julho de 2026 às 12h34.

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Quase seis anos após a morte de Chadwick Boseman, o legado do astro de "Pantera Negra" voltou ao centro das atenções por causa de uma disputa judicial envolvendo sua família.

Os irmãos do ator pediram à Justiça dos Estados Unidos a remoção da viúva, Taylor Simone Ledward Boseman, da administração do espólio e apresentaram uma série de acusações relacionadas à condução dos bens deixados pelo artista.

Família questiona administração do patrimônio

Segundo documentos protocolados em um tribunal de Los Angeles, Kevin e Derrick Boseman atuam em nome dos pais do ator, Leroy e Carolyn Boseman. Eles alegam que Taylor Simone Ledward deixou de cumprir determinações judiciais sobre a divisão da herança e manteve controle exclusivo sobre o espólio.

A disputa tem origem em uma decisão de 2022, que estabeleceu a divisão dos bens entre a viúva e os pais do ator. Conforme a decisão, Taylor ficaria com 50% do patrimônio, enquanto Leroy e Carolyn dividiriam a outra metade em partes iguais. Os familiares afirmam que essa distribuição nunca foi concluída.

Royalties, direitos de imagem e contas bancárias

Os irmãos sustentam que a família segue sem acesso a informações detalhadas sobre diversos ativos do espólio. Entre eles estão contas bancárias, pagamentos residuais do sindicato SAG-AFTRA, royalties de filmes, direitos de imagem, propriedade intelectual e pertences pessoais de Chadwick Boseman.

Eles também afirmam que uma apólice de seguro destinada à mãe do ator ainda precisa ser transferida e cobram uma prestação de contas completa sobre os recursos administrados desde a morte do artista.

Pedido de remoção da viúva

Além da retirada de Taylor Simone Ledward da função de administradora, os irmãos solicitam que a Justiça nomeie o advogado Jason Rubin para assumir a gestão do patrimônio. O pedido inclui ainda a apresentação de contratos relacionados ao espólio e restrições para novos acordos envolvendo o legado do ator até que a situação seja esclarecida.

Até o momento, Taylor Simone Ledward Boseman não se manifestou publicamente sobre as acusações apresentadas pela família, segundo os veículos que acompanham o caso.

Morte do astro

Chadwick Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, após enfrentar um câncer colorretal. O ator conquistou reconhecimento mundial ao interpretar T'Challa em "Pantera Negra" e participou de produções como "Capitão América: Guerra Civil", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". 

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Matt Kennedy ©Marvel Studios (Matt Kennedy/Marvel Studios/Divulgação)

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