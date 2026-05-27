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Trailer 3 de GTA 6: quando sai? Veja data estimada e janela de lançamento

O terceiro trailer de GTA 6 deve ser divulgado entre o final de junho e o início de julho de 2026, segundo a janela apontada pela Take-Two no último relatório fiscal. Veja todos os indícios

Fãs aguardam novidades sobre os novos protagonistas no terceiro trailer de GTA 6. (Reprodução)

Fãs aguardam novidades sobre os novos protagonistas no terceiro trailer de GTA 6. (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17h35.

O trailer 3 de GTA 6 tem janela estimada entre 20 de junho e 20 de setembro de 2026, com maior probabilidade na virada de junho para julho. A pista vem do relatório fiscal da Take-Two divulgado em 21 de maio, em que o CEO Strauss Zelnick afirmou que o marketing de Grand Theft Auto VI começará "neste verão" — referindo-se ao verão do hemisfério norte, que coincide com o inverno brasileiro. A Rockstar Games ainda não confirmou data oficial.

Depois que a Take-Two cravou o lançamento de GTA 6 para 19 de novembro de 2026, a comunidade de jogadores voltou as atenções para a próxima dúvida: quando, exatamente, o terceiro trailer aparece? Abaixo, reunimos o que se sabe, o histórico dos trailers anteriores e por que o Summer Game Fest provavelmente fica de fora dessa equação.

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Quando o trailer 3 de GTA 6 será lançado?

A estimativa mais confiável aponta para o final de junho ou início de julho de 2026. A base é a própria comunicação oficial da Take-Two no relatório financeiro: a companhia mencionou que a Rockstar "lançou seu primeiro trailer em dezembro de 2023 e o segundo em maio de 2025, e compartilhará mais detalhes neste verão" — janela que, no hemisfério norte, vai de 20 de junho a 20 de setembro.

Como a Rockstar costuma puxar o gatilho logo no início das janelas que sinaliza, o intervalo entre a última semana de junho e a primeira quinzena de julho concentra a maior probabilidade. Vale o lembrete: nada disso é confirmação oficial — é a leitura mais sensata dos sinais que a publisher entregou ao mercado.

Histórico dos trailers de GTA 6

TrailerData de lançamentoIntervalo até o próximo
Trailer 1Dezembro de 2023~17 meses
Trailer 2Maio de 2025~13-14 meses (estimado)
Trailer 3Junho/julho de 2026 (estimativa)

Por que o trailer 3 de GTA 6 dificilmente sai no Summer Game Fest

Junho é o mês em que a indústria de games concentra grandes anúncios, com o Summer Game Fest puxando a fila. Ainda assim, é improvável ver o terceiro trailer de GTA 6 dentro da programação do evento, por dois motivos:

  1. Calendário corporativo. A janela indicada pela própria Take-Two começa em 20 de junho — depois das principais apresentações do SGF, que ocorrem no início do mês.
  2. Histórico da Rockstar. A desenvolvedora tradicionalmente não participa de eventos terceiros e prefere divulgar trailers e materiais nos próprios canais, em momentos definidos por ela.

Em outras palavras: quem está contando com uma surpresa na primeira semana de junho provavelmente vai precisar segurar a ansiedade até a segunda metade do mês.

Como será a campanha de marketing de GTA 6?

Strauss Zelnick adiantou na teleconferência que a campanha será "ampla e significativa", desenhada para o consumo de mídia atual. O executivo deixou clara a guinada para o digital: "Há 13 anos, ainda comprávamos espaço na TV aberta. Não vamos comprar tanto espaço na TV aberta agora".

A leitura é direta: a campanha de GTA 6 deve se apoiar fortemente em redes sociais, criadores de conteúdo e plataformas de vídeo — territórios em que a hype orgânica em torno da franquia já se manifesta há anos. O modelo conversa com a forma como o Trailer 2, em maio de 2025, viralizou em horas.

Qual será o preço de GTA 6?

O preço de GTA 6 não foi anunciado na teleconferência de 21 de maio. Questionado diretamente antes da reunião, Zelnick foi seco: a Take-Two não usa chamadas com analistas para revelações comerciais.

Os rumores que circulam no mercado apontam valores entre US$ 60 e US$ 80, variando conforme a edição. Como o marketing oficial começa em junho, a tendência é que preço e edições disponíveis sejam divulgados em conjunto nas próximas semanas — possivelmente junto com o próprio trailer 3.

Em que plataformas GTA 6 vai chegar?

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A versão para PC ainda não foi confirmada — historicamente, a Rockstar lança no PC alguns meses depois do debut nos consoles, mas a empresa não comentou o cronograma desta vez.

Take-Two planeja 29 jogos até 2029

Na mesma reunião, a Take-Two Interactive revelou um portfólio agressivo: 29 lançamentos até o ano fiscal de 2029, incluindo novas franquias, sequências, remakes e expansões. GTA 6 é o carro-chefe, mas a lista também inclui 15 jogos de IPs existentes e três novas propriedades intelectuais, como Judas e Project ETHOS.

A companhia ressaltou que o cronograma pode mudar — "alguns desses títulos podem não ser concluídos", segundo o relatório — e que novos projetos ainda podem entrar na lista.

Perguntas frequentes sobre o trailer 3 de GTA 6

Quando o trailer 3 de GTA 6 será lançado? A estimativa, baseada na janela indicada pela Take-Two, é entre o final de junho e o início de julho de 2026. Não há data oficial confirmada pela Rockstar.

O trailer 3 de GTA 6 vai ser revelado no Summer Game Fest 2026? É improvável. O Summer Game Fest acontece no início de junho, antes da janela de "verão norte-americano" indicada pela Take-Two, e a Rockstar historicamente não participa de eventos de terceiros.

Quando GTA 6 será lançado? Em 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, segundo confirmação da Take-Two no relatório fiscal de 21 de maio de 2026.

Quanto vai custar GTA 6? O preço oficial ainda não foi divulgado. Rumores apontam valores entre US$ 60 e US$ 80, dependendo da edição.

Quantos trailers de GTA 6 já foram lançados? Dois até agora: o primeiro em dezembro de 2023 e o segundo em maio de 2025.

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