Trailer 3 de GTA 6: quando sai? Veja data estimada e janela de lançamento

O trailer 3 de GTA 6 tem janela estimada entre 20 de junho e 20 de setembro de 2026, com maior probabilidade na virada de junho para julho. A pista vem do relatório fiscal da Take-Two divulgado em 21 de maio, em que o CEO Strauss Zelnick afirmou que o marketing de Grand Theft Auto VI começará "neste verão" — referindo-se ao verão do hemisfério norte, que coincide com o inverno brasileiro. A Rockstar Games ainda não confirmou data oficial.

Depois que a Take-Two cravou o lançamento de GTA 6 para 19 de novembro de 2026, a comunidade de jogadores voltou as atenções para a próxima dúvida: quando, exatamente, o terceiro trailer aparece? Abaixo, reunimos o que se sabe, o histórico dos trailers anteriores e por que o Summer Game Fest provavelmente fica de fora dessa equação.

Quando o trailer 3 de GTA 6 será lançado?

A estimativa mais confiável aponta para o final de junho ou início de julho de 2026. A base é a própria comunicação oficial da Take-Two no relatório financeiro: a companhia mencionou que a Rockstar "lançou seu primeiro trailer em dezembro de 2023 e o segundo em maio de 2025, e compartilhará mais detalhes neste verão" — janela que, no hemisfério norte, vai de 20 de junho a 20 de setembro.

Como a Rockstar costuma puxar o gatilho logo no início das janelas que sinaliza, o intervalo entre a última semana de junho e a primeira quinzena de julho concentra a maior probabilidade. Vale o lembrete: nada disso é confirmação oficial — é a leitura mais sensata dos sinais que a publisher entregou ao mercado.

Histórico dos trailers de GTA 6

Trailer Data de lançamento Intervalo até o próximo Trailer 1 Dezembro de 2023 ~17 meses Trailer 2 Maio de 2025 ~13-14 meses (estimado) Trailer 3 Junho/julho de 2026 (estimativa) —

Por que o trailer 3 de GTA 6 dificilmente sai no Summer Game Fest

Junho é o mês em que a indústria de games concentra grandes anúncios, com o Summer Game Fest puxando a fila. Ainda assim, é improvável ver o terceiro trailer de GTA 6 dentro da programação do evento, por dois motivos:

Calendário corporativo. A janela indicada pela própria Take-Two começa em 20 de junho — depois das principais apresentações do SGF, que ocorrem no início do mês. Histórico da Rockstar. A desenvolvedora tradicionalmente não participa de eventos terceiros e prefere divulgar trailers e materiais nos próprios canais, em momentos definidos por ela.

Em outras palavras: quem está contando com uma surpresa na primeira semana de junho provavelmente vai precisar segurar a ansiedade até a segunda metade do mês.

Como será a campanha de marketing de GTA 6?

Strauss Zelnick adiantou na teleconferência que a campanha será "ampla e significativa", desenhada para o consumo de mídia atual. O executivo deixou clara a guinada para o digital: "Há 13 anos, ainda comprávamos espaço na TV aberta. Não vamos comprar tanto espaço na TV aberta agora".

A leitura é direta: a campanha de GTA 6 deve se apoiar fortemente em redes sociais, criadores de conteúdo e plataformas de vídeo — territórios em que a hype orgânica em torno da franquia já se manifesta há anos. O modelo conversa com a forma como o Trailer 2, em maio de 2025, viralizou em horas.

Qual será o preço de GTA 6?

O preço de GTA 6 não foi anunciado na teleconferência de 21 de maio. Questionado diretamente antes da reunião, Zelnick foi seco: a Take-Two não usa chamadas com analistas para revelações comerciais.

Os rumores que circulam no mercado apontam valores entre US$ 60 e US$ 80, variando conforme a edição. Como o marketing oficial começa em junho, a tendência é que preço e edições disponíveis sejam divulgados em conjunto nas próximas semanas — possivelmente junto com o próprio trailer 3.

Em que plataformas GTA 6 vai chegar?

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A versão para PC ainda não foi confirmada — historicamente, a Rockstar lança no PC alguns meses depois do debut nos consoles, mas a empresa não comentou o cronograma desta vez.

Take-Two planeja 29 jogos até 2029

Na mesma reunião, a Take-Two Interactive revelou um portfólio agressivo: 29 lançamentos até o ano fiscal de 2029, incluindo novas franquias, sequências, remakes e expansões. GTA 6 é o carro-chefe, mas a lista também inclui 15 jogos de IPs existentes e três novas propriedades intelectuais, como Judas e Project ETHOS.

A companhia ressaltou que o cronograma pode mudar — "alguns desses títulos podem não ser concluídos", segundo o relatório — e que novos projetos ainda podem entrar na lista.

Perguntas frequentes sobre o trailer 3 de GTA 6

Quando o trailer 3 de GTA 6 será lançado? A estimativa, baseada na janela indicada pela Take-Two, é entre o final de junho e o início de julho de 2026. Não há data oficial confirmada pela Rockstar.

O trailer 3 de GTA 6 vai ser revelado no Summer Game Fest 2026? É improvável. O Summer Game Fest acontece no início de junho, antes da janela de "verão norte-americano" indicada pela Take-Two, e a Rockstar historicamente não participa de eventos de terceiros.

Quando GTA 6 será lançado? Em 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, segundo confirmação da Take-Two no relatório fiscal de 21 de maio de 2026.

Quanto vai custar GTA 6? O preço oficial ainda não foi divulgado. Rumores apontam valores entre US$ 60 e US$ 80, dependendo da edição.

Quantos trailers de GTA 6 já foram lançados? Dois até agora: o primeiro em dezembro de 2023 e o segundo em maio de 2025.