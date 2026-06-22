Preço de 'GTA 6' vaza antes da pré-venda e valor assusta fãs; veja o que se sabe

Uma possível listagem publicada pela FNAC Portugal antecipou os preços e as edições de "GTA 6" antes do início da pré-venda, marcada para 25 de junho.

Segundo a página identificada na varejista, a edição Standard do novo título da Rockstar Games deve chegar ao mercado por €89,99. O catálogo também cita outras três versões do jogo: Deluxe Edition, por €109,99; Premium Edition, por €129,99; e Collector's Edition, com preço de €199,99.

Caso esses valores sejam confirmados oficialmente, a edição de colecionador ultrapassará a marca de R$ 1 mil na conversão direta para a moeda brasileira. O preço colocaria "GTA 6" entre os lançamentos mais caros da indústria dos videogames.

As informações ainda não foram confirmadas pela Rockstar Games, mas a divulgação da pré-venda prevista para a próxima semana deve esclarecer os detalhes sobre as versões que estarão disponíveis aos jogadores.

"GTA 6" levará os jogadores para um ambiente de mundo aberto inspirado no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O principal cenário será Vice City, cidade fictícia baseada em Miami e conhecida pelos fãs da franquia desde suas aparições anteriores na série.

A narrativa acompanhará dois protagonistas, Lucia e Jason, que dividirão o protagonismo ao longo da campanha. Os personagens já apareceram no primeiro trailer divulgado pela desenvolvedora, e a jogabilidade alternará entre os dois em diferentes momentos da história.

Quando será a venda geral do 'GTA 6'?

"GTA 6": após anos de espera, novo jogo será lançado em 2026 (Reprodução)

O lançamento permanece programado para 19 de novembro, com disponibilidade exclusiva para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O título havia sido anunciado inicialmente para o segundo semestre de 2025, mas passou por mais de um adiamento desde a publicação do primeiro trailer, em 2023.

O 'GTA 6' estará disponível para PC?

Até o momento, a Rockstar não confirmou uma edição para PC.

Quanto custará o 'GTA 6'?

O preço oficial do "GTA 6" deverá ser informado somente quando a pré-venda for iniciada.

Entenda o enredo do 'GTA 6'

A arte promocional divulgada pela desenvolvedora apresenta os protagonistas Lucia e Jason diante da paisagem de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. O cenário fez sua estreia na franquia em 2002 e retorna no novo capítulo da série dentro de um ambiente de mundo aberto localizado na Flórida.

Na trama, Lucia e Jason enfrentam uma sequência de acontecimentos após um plano aparentemente simples fracassar. A partir desse episódio, os dois passam a integrar uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida e precisam contar um com o outro para permanecer vivos.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Lançado em 2013, "GTA V" segue como o capítulo principal mais recente da franquia. O jogo já superou a marca de 190 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.