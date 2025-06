Microsoft adiciona jogos da Steam ao aplicativo Xbox para Windows

Após fortalecer sua colaboração com a AMD para o desenvolvimento da próxima geração de consoles Xbox e reformular a interface e o desempenho do Windows 11 para dispositivos móveis, a Microsoft deu mais um passo para consolidar sua posição no mercado de games. A empresa iniciou os testes de uma nova biblioteca de jogos agregada para Windows, permitindo que usuários do programa Xbox Insider visualizem e rodem também jogos da Steam e da Battle.net.

Com a nova biblioteca consolidada, jogadores poderão centralizar maioria dos seus títulos em um único lançador. O recurso será lançado oficialmente ainda este ano no Xbox app, além de ser disponibilizado para novos dispositivos portáteis, como o ROG Ally, desenvolvido em parceria com a Asus.

Esse movimento faz parte da estratégia da Microsoft de posicionar o aplicativo Xbox como o centro do gaming para PC, competindo diretamente com a Steam e o sistema SteamOS, ao combinar o sistema Windows com o Xbox.

A novidade traz a facilidade de, ao instalar um jogo de qualquer plataforma de PC compatível, o título aparecer automaticamente na “Minha biblioteca” do aplicativo Xbox, além de ser incluído na lista de “Jogos mais recentes” no menu lateral. Isso facilita o retorno ao jogo, sem a necessidade de abrir cada plataforma individualmente.

Segundo Manisha Oza, gerente de produtos da plataforma Xbox, a Microsoft continuará expandindo o suporte para outras lojas de PC ao longo do tempo, ampliando ainda mais a integração.

Como testar a nova biblioteca de jogos do Windows?

Usuários que desejarem experimentar a nova funcionalidade podem baixar o Xbox Insider Hub no PC e participar do programa de testes da versão para games no Windows. Além disso, o aplicativo permitirá que os jogadores gerenciem a visibilidade de seus jogos, podendo ocultar qualquer plataforma de PC nas configurações de Biblioteca & Extensões dentro do aplicativo Xbox.

Se no anúncio da reforçada parceria com a AMD foram dissipados os temores de que a retrocompatibilidade fosse deixada de lado pela Microsoft nos novos dispositivos, essa funcionalidade expande ainda mais as opções para usuários e a torna atrativa para diferentes jogadores.