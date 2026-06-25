Novas imagens de GTA 6 revelam detalhes inéditos do maior mapa da franquia

A Rockstar Games divulgou, na quarta-feira, 24, uma nova série de imagens oficiais de GTA 6, ampliando o olhar dos jogadores sobre Vice City e outras regiões do estado fictício de Leonida.

As capturas destacam cenários urbanos movimentados, praias, áreas rurais e diversos personagens que devem desempenhar papéis importantes na narrativa protagonizada por Jason e Lucia. A dupla será o centro da trama principal do jogo, ambientada em uma versão moderna de Vice City.

Vice City mais viva do que nunca

As novas imagens reforçam um dos principais pontos já percebidos nos trailers: o enorme cuidado da Rockstar com os detalhes do mundo aberto.

É possível observar ruas repletas de pessoas, estabelecimentos comerciais, veículos variados e uma ambientação que busca reproduzir a diversidade cultural e geográfica inspirada na Flórida. A expectativa é que Leonida seja o maior e mais dinâmico mapa já criado pela desenvolvedora.

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Além de Vice City, algumas imagens mostram regiões menos urbanizadas, indicando que os jogadores terão liberdade para explorar diferentes ambientes ao longo da campanha.

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Personagens ganham destaque

Outro ponto que chamou a atenção dos fãs foi a presença de diversos personagens inéditos nas capturas divulgadas.

Embora a Rockstar ainda mantenha muitos detalhes da história em segredo, as imagens sugerem que Jason e Lucia estarão envolvidos com diferentes grupos criminosos espalhados por Leonida. A empresa já revelou que os protagonistas precisarão confiar um no outro após um golpe dar errado e desencadear uma grande conspiração pelo estado.

Nova imagem divulgada pela Rockstar Games nesta quarta-feira, 24, de GTA 6, que será lançado em novembro de 2026 (Divulgação / Rockstar Games)

Pré-venda começa nesta semana

A divulgação das imagens faz parte da campanha que antecede o início oficial da pré-venda de GTA 6. O lançamento está programado para 19 de novembro de 2026 nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Uma versão para PC ainda não foi anunciada oficialmente.

Quanto custa GTA 6?

A edição Standard de GTA 6 custará US$ 79,99 nos Estados Unidos — R$ 418,10 na cotação de hoje. Já a Ultimate Edition será vendida por US$ 99,99 — R$ 522,78, também na cotação desta quarta-feira, 24. Os valores oficiais para o mercado brasileiro ainda não foram divulgados pela Rockstar.

O que inclui a edição Ultimate?

Além do jogo base, a Ultimate Edition traz uma série de conteúdos exclusivos para quem deseja uma experiência mais completa desde o primeiro dia.

Entre os extras estão veículos especiais, armas adicionais, tatuagens exclusivas e acesso a lojas diferenciadas dentro do universo do game. Parte desse conteúdo será desbloqueada ao longo da campanha principal.

Bônus para quem comprar na pré-venda

Os jogadores que adquirirem GTA 6 antes de 20 de novembro receberão gratuitamente o pacote Vintage Vice City Pack.

O conteúdo faz referência ao clássico GTA: Vice City e inclui um veículo inspirado nos anos 1950, roupas temáticas, novos penteados e uma skin especial para armas.

Quem optar pela compra digital também ganhará um mês de assinatura do GTA Plus sem custo adicional.

Como reservar

Jogadores já podem adicionar o título à lista de desejos na PlayStation Store e na Microsoft Store para serem notificados no momento em que as pré-vendas forem abertas.

A Rockstar informou que as pré-vendas começam à meia-noite no horário local, mas não detalhou como o horário será aplicado em cada país ou loja digital. As lojas digitais de Sony e Microsoft costumam seguir o fuso da Costa Oeste dos Estados Unidos — o que pode significar uma espera mais longa para o público brasileiro, dependendo de quando a chave for virada.

Antecipando a corrida de acessos, lojistas como Microsoft, PlayStation e a rede europeia MediaMarkt já colocaram no ar páginas de teaser para o jogo nos últimos dias, ainda sem botões de compra ativos — uma forma de capturar tráfego de busca e evitar sobrecarga nos servidores quando as vendas abrirem de fato.

Junto com a data de pré-venda, a Rockstar revelou a arte oficial da capa do jogo, com os dois protagonistas em destaque contra o horizonte neon de Vice City. Dias antes, em 18 de junho, a empresa também havia divulgado um teaser de 30 segundos apresentando a dupla de criminosos Lucia Caminos e Jason Duval em cenas de ação — incluindo uma moto, um carro de polícia e um helicóptero armado com minigun — além de outros personagens como Boobie Ike e Raul Bautista.

Na página oficial de pré-venda, fãs também encontraram a primeira imagem completa de Vice City já divulgada pelo estúdio: uma vista do porto da cidade, com seus arranha-céus e o sistema dinâmico de dia e noite do jogo em destaque, banhado por tons de roxo e laranja do entardecer.