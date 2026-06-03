Por que GTA 6 levou 13 anos para ser lançado? CEO da Take-Two revela motivo

A espera pelo Grand Theft Auto 6 já ultrapassa uma década desde o lançamento de GTA 5, em 2013. Em meio à expectativa pelo novo jogo, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, explicou por que a Rockstar Games levou cerca de 13 anos para lançar um novo capítulo principal da franquia.

Durante a TD Cowen 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference, o executivo afirmou que a empresa não segue uma estratégia baseada em lançamentos frequentes. Segundo ele, o cronograma de cada projeto é definido pelo tempo necessário para atingir o nível de qualidade esperado pelo estúdio e pelos jogadores.

Zelnick também contestou a ideia de que a série ficou inativa durante esse período. Além dos relançamentos e versões atualizadas de GTA 6 para diferentes plataformas, a Rockstar continuou expandindo e sustentando GTA Online, que se tornou um dos produtos mais lucrativos da indústria dos games.

A estratégia por trás da longa espera

De acordo com Zelnick, a Take-Two segue uma política diferente para suas principais franquias. Apenas os jogos esportivos da empresa recebem lançamentos regulares em intervalos curtos.

Já séries como Grand Theft Auto têm o desenvolvimento guiado pela qualidade do produto final, sem a obrigação de seguir um calendário fixo. Segundo o executivo, lançar novos títulos com muita frequência pode comprometer o padrão esperado pelos jogadores e enfraquecer propriedades intelectuais de grande valor para a companhia.

A estratégia, afirmou, busca garantir que cada lançamento mantenha um alto nível de qualidade e preserve o interesse do público ao longo do tempo.

Como a franquia seguiu ativa

Embora GTA 6 seja o primeiro título principal da série desde 2013, a Rockstar permaneceu ativa dentro do universo da franquia. Durante esse período, GTA 6 recebeu versões para novas gerações de consoles e atualizações constantes para PC.

Paralelamente, GTA Online continuou recebendo novos conteúdos e expandindo sua base de jogadores. Segundo Zelnick, esse ecossistema ajudou a manter o interesse do público e contribuiu para que a expectativa em torno de GTA 6 alcançasse níveis históricos.

Quando GTA 6 será lançado?

Após dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, Grand Theft Auto VI está previsto para chegar ao mercado em 19 de novembro de 2026.

O jogo será lançado inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Até o momento, a Rockstar Games ainda não anunciou uma data para a versão de PC.