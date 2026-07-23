Jão está de volta! Tudo que sabemos sobre o novo álbum 'Memórias Póstumas'

Após um hiato de mais de um ano, Jão está de volta com uma nova era. O cantor anunciou seu quarto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas", nesta quinta-feira, 23.

O retorno do cantor estava sendo especulado por fãs desde o começo de junho, quando rumores sobre gravações ao redor do Brasil e uma possível audição do novo álbum começaram a circular nas redes sociais.

Anúncio na TV Globo

Na noite da última quarta-feira, 22, a TV Globo exibiu um vídeo de Jão durante o intervalo da novela das 21h, Quem Ama Cuida. No pequeno teaser, o cantor aparece em uma imagem escura que passa a clarear até uma contagem regressiva com fim ao meio-dia desta quinta-feira, 24, ser revelada.

Jão: novo álbum do cantor explora o luto humano

Alguns minutos depois, a URL do site do cantor, conhecido como "sitedojão", foi alterada para "Eu sempre volto", um recado especial aos fãs.

Enquanto as especulações online sobre o anúncio apenas aumentavam, Jão enviou um e-mail para os fãs cadastrados em seu site minutos antes do fim da contagem regressiva. Na mensagem, o cantor escreveu que teve um ano estranho e que o novo trabalho seria uma forma de relatar tudo que passou. Confira o recado:

"Não sei se você ainda está aí depois desse tempo todo, mas hoje às 12h vou anunciar meu novo álbum e achei que você deveria saber disso primeiro. Estou muito nervoso, mais do que sempre. A verdade é que tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo pra vocês, enquanto vocês não estavam lá. Estou feliz por estar de volta."

O pop-star encerrou o e-mail com a assinatura "J" em verde, indicando a possível cor dessa nova era.

O que sabemos sobre Memórias Póstumas?

Na manhã desta quinta-feira, 23, Jão anunciou seu novo álbum "Memórias Póstumas", que será lançado no próximo domingo, 26. A revelação ocorreu pelas redes sociais e pelo site do cantor, que foi alterado especialmente para o lançamento.

Por enquanto, não há confirmação de turnê, mas rumores apontam para uma possível apresentação no Nubank Parque em setembro.

Fãs do cantor esperavam retorno de Jão

Desde junho, fãs de Jão especulam sobre um possível retorno do cantor. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, o cantor teria gravado um projeto audiovisual no Masp, em São Paulo, durante a madrugada de 29 de junho.

No começo de junho, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por revelar anúncios de grandes shows no Brasil em primeira mão, utilizou suas redes sociais para informar que o cantor teria marcado uma apresentação no Nubank Parque em setembro.

Já na segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo uma autorização para que a equipe da U.F.O Sounds, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, use o espaço do Vale do Anhangabaú para um evento.

O evento está marcado para o domingo, 26, das 14h às 20h, e foi chamado de "Audição - Jão".

As informações da audição e do show no Nubank Parque ainda não foram confirmadas pela equipe de Jão. Procurada pela EXAME, a U.F.O Sounds não respondeu até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.