Quem tem GTA 5 poderá atualizar para edições de nova geração; saiba como fazer

Jogadores que têm a versão digital de Grand Theft Auto V para PS4 ou Xbox One poderão atualizar gratuitamente para as edições de nova geração. A atualização será disponibilizada nesta quinta-feira.

Segundo a Rockstar Games, todos os usuários com o jogo em formato digital nessas plataformas terão acesso ao upgrade sem necessidade de adquirir uma nova cópia. A medida garante o acesso às melhorias visuais e de desempenho presentes nas versões para PS5 e Xbox Series X|S.

As edições de nova geração de GTA 5 foram lançadas originalmente em março de 2022 e trouxeram avanços em relação às versões anteriores. De acordo com a desenvolvedora, os ports introduziram nos consoles uma qualidade gráfica equivalente à de PCs de alto nível.

Entre as melhorias estão resolução de até 4K, taxa de quadros de até 60 fps, texturas aprimoradas, suporte a HDR, ray tracing, redução significativa nos tempos de carregamento e áudio 3D imersivo. O jogo também oferece suporte a recursos específicos, como os gatilhos adaptáveis do controle DualSense, no PS5.

Para jogadores que ainda utilizam as versões de PS4 ou Xbox One, a diferença é considerada importante. A mudança de 30 fps para 60 fps proporciona uma experiência mais fluida tanto no modo história quanto no GTA Online.

A Rockstar detalhou que o upgrade gratuito será liberado para todos que tenham qualquer versão digital do jogo vinculada à conta nas respectivas plataformas, bastando acessar a atualização a partir da data anunciada.

Demanda dos jogadores

A iniciativa atende a uma demanda dos usuários que migraram para a nova geração de consoles e, até então, precisavam adquirir separadamente as versões mais recentes do jogo. O descontentamento se devia, em parte, ao fato de GTA 5 já ter sido lançado em três gerações desde seu lançamento original, em 2013.

O anúncio foi feito no contexto de uma atualização do GTA Online e ocorre em meio à preparação da Rockstar para o lançamento de GTA 6, previsto para 19 de novembro de 2026.

Quanto vai custar GTA 6? Pré-venda no Brasil começa na próxima semana

A Rockstar Games confirmou nesta quinta-feira, 18, que a pré-venda de GTA 6 será aberta no Brasil na próxima semana. Os fãs poderão comprá-lo, de forma antecipada, a partir do dia 25 de junho.

O que ainda permanece como mistério é o preço oficial do título. GTA 6 será lançado em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mas a Rockstar ainda não revelou quanto os jogadores terão de desembolsar para embarcar na nova aventura.

Nos últimos meses, surgiram rumores de que o game poderia chegar ao mercado custando US$ 100. De acordo com informações do Canaltech, no Brasil, a loja virtual Loaded, famosa por vender códigos digitais para diferentes plataformas, disponibilizou a pré-venda de GTA 6 em fevereiro por mais de R$ 600. A especulação, no entanto, foi descartada por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, empresa responsável pela Rockstar.