Os X-Men de 'Vingadores: Doutor Destino' são os mesmos dos filmes da Fox? Entenda

Os fãs que reconheceram os rostos dos X-Men no material de divulgação de "Vingadores: Doutor Destino" têm motivos para acreditar que o filme revisitará o passado da franquia.

Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer e Channing Tatum retornarão como personagens ligados à antiga era dos mutantes nos cinemas.

A principal dúvida é se eles interpretarão exatamente as mesmas versões vistas nos filmes produzidos pela Fox. Até o momento, a resposta mais segura passa pelo multiverso.

Quais atores dos X-Men estão em 'Vingadores: Doutor Destino'?

A Marvel Studios confirmou o retorno de Patrick Stewart como Professor Xavier, Ian McKellen como Magneto e James Marsden como Ciclope. O elenco também terá Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera e Channing Tatum como Gambit.

A Marvel, portanto, decidiu recuperar os atores que ajudaram a construir a identidade cinematográfica dos X-Men. Stewart, por exemplo, interpreta Xavier desde "X-Men: O Filme", lançado em 2000. McKellen, por sua vez, viveu Magneto na trilogia original e em outros capítulos da franquia.

Os personagens são os mesmos X-Men dos filmes da Fox?

A Marvel apresentou os personagens como parte do conflito multiversal de "Vingadores: Doutor Destino", mas ainda não explicou qual será a relação exata da equipe com a cronologia dos filmes da Fox.

A antiga franquia possui acontecimentos que dificultam uma ligação direta. Mística, por exemplo, morreu em "X-Men: Fênix Negra", enquanto Professor Xavier morreu em "Logan". A presença dos dois em "Vingadores: Doutor Destino" abre caminho para variantes ou outras explicações relacionadas ao multiverso.

Como a Marvel conectou o MCU aos X-Men da Fox?

A aproximação entre os dois universos começou antes de "Vingadores: Doutor Destino". Em "Deadpool & Wolverine", a Marvel Studios utilizou personagens e elementos diretamente relacionados à franquia dos X-Men produzida pela Fox.

O filme trouxe Hugh Jackman novamente como Wolverine e apresentou Channing Tatum como Gambit. O ator havia sido escolhido para interpretar o mutante em um projeto da Fox, mas o longa acabou cancelado. Agora, a participação de Tatum se conecta ao seu retorno no novo filme dos Vingadores.

Professor Xavier também já apareceu no MCU. Patrick Stewart interpretou uma variante do personagem em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), mostrando que um mesmo ator pode viver versões diferentes de um personagem em realidades paralelas.

O que acontecerá com o novo filme dos X-Men no MCU?

Apesar do retorno dos veteranos, a Marvel Studios prepara uma nova versão da equipe para o MCU.

Kevin Feige confirmou, em julho de 2026, que o novo filme dos X-Men chegará depois de "Vingadores: Guerras Secretas" (2027). A produção será dirigida por Jake Schreier e apresentará uma nova versão dos mutantes no universo principal da Marvel.

Há, portanto, uma separação entre as duas equipes. Os veteranos de "Vingadores: Doutor Destino" representam o legado cinematográfico dos X-Men associado à Fox, enquanto o futuro filme solo deverá apresentar uma nova formação para o MCU.

Quando estreia 'Vingadores: Doutor Destino'?

"Vingadores: Doutor Destino" estreia em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros. O longa será o próximo grande encontro dos heróis da Marvel Studios e terá Robert Downey Jr. como Victor von Doom, o Doutor Destino.

Além dos X-Men, "Doutor Destino" reunirá personagens de diferentes núcleos da Marvel. Entre os nomes confirmados estão integrantes dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, além de personagens de outras produções do MCU e de universos anteriores da Marvel. A formação reforça a proposta multiversal do longa.

Veja o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'