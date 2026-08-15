O cachorro de ‘O Fim da Rua’ morre? Anne Hathaway fala sobre polêmica

O destino do cachorro de “O Fim da Rua” virou motivo de preocupação entre os espectadores antes mesmo da estreia do filme nos cinemas. Após acompanhar os comentários sobre Starbuck, animal de estimação da família protagonista, a atriz Anne Hathaway decidiu tranquilizar o público.

Em entrevista à Complex, a atriz afirmou que produções nas quais cachorros morrem deveriam receber automaticamente a classificação indicativa R, que restringe o acesso de menores desacompanhados nos Estados Unidos.

“Não importa se alguém fala palavrão ou se há violência. Se um cachorro morre, classificação R”, disse Hathaway.

Questionada se poderia garantir que tudo ficaria bem com Starbuck, ela respondeu: “Quebramos regras neste filme, mas talvez essa não seja uma delas. Não se preocupem”.

A declaração indica que o cachorro provavelmente sobrevive, mas a atriz evitou confirmar seu destino de maneira explícita. Segundo Hathaway, parte do receio dos espectadores pode ser explicada por “John Wick”, filme cuja trama é desencadeada após a morte do cachorro do protagonista.

"The End Of Oak Street", novo filme de Anne Hathaway, estreia no dia 13 de agosto (Divulgação / Bad Robot Productions)

Sobre o que é 'O Fim da Rua'?

Ambientado nos anos 1980, “O Fim da Rua” acompanha a família Platt, formada por Denise, Greg e os filhos Audrey e Brian. A rotina do grupo familiar muda quando um evento cósmico transporta todo o bairro de Oak Street para um território desconhecido, habitado por dinossauros.

Enquanto tentam descobrir onde estão e como voltar para casa, os integrantes da família precisam permanecer unidos para sobreviver. Anne Hathaway e Ewan McGregor interpretam Denise e Greg, enquanto Maisy Stella e Christian Convery vivem os filhos do casal.

O cachorro Starbuck também faz parte da família e é interpretado por dois cães da raça Australian Cattle Dog, Buzz e Brisket.

O longa foi dirigido por David Robert Mitchell, de “Corrente do Mal” e “Sob o Lago Prateado”, e tem J.J. Abrams entre os produtores.

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