A Disney estaria desenvolvendo uma sequência de "Esqueceram de Mim", com o retorno de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 21, pela revista americana Variety.

Segundo a publicação, os comediantes Seth Rogen e Evan Goldberg participariam do projeto como roteiristas e produtores, ao lado de Culkin. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama ou uma previsão de estreia.

A notícia chega poucos dias depois de o ator voltar a interpretar o personagem em um comercial do McDonald's.

Na campanha, Culkin aparece com um suéter vermelho semelhante ao usado no filme, prepara um hambúrguer chamado "O Grande McCallister", serve sorvete e frita batatas.

O sucesso de 'Esqueceram de Mim'

Lançado em 1990, "Esqueceram de Mim" acompanha Kevin, um menino de oito anos que é deixado para trás quando a família viaja a Paris para passar o Natal.

Sozinho em casa, ele precisa proteger a residência de dois ladrões atrapalhados, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

O longa também conta com Catherine O’Hara e John Heard nos papéis dos pais do garoto. A produção foi responsável por projetar Culkin ao estrelato e se tornou um dos filmes mais tradicionais do período natalino.

Com orçamento estimado em US$ 18 milhões, "Esqueceram de Mim" arrecadou cerca de US$ 476,7 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.