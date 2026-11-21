Sequência de "Esqueceram de Mim" com Macaulay Culkin pode estar em desenvolvimento
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 11h15.
Última atualização em 21 de novembro de 2026 às 11h17.
Sequência de "Esqueceram de Mim" com Macaulay Culkin pode estar em desenvolvimento. Seth Rogen e Evan Goldberg podem escrever e produzir.
A Disney estaria desenvolvendo uma sequência de "Esqueceram de Mim", com o retorno de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 21, pela revista americana Variety.
Segundo a publicação, os comediantes Seth Rogen e Evan Goldberg participariam do projeto como roteiristas e produtores, ao lado de Culkin. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama ou uma previsão de estreia.
A notícia chega poucos dias depois de o ator voltar a interpretar o personagem em um comercial do McDonald's.
Na campanha, Culkin aparece com um suéter vermelho semelhante ao usado no filme, prepara um hambúrguer chamado "O Grande McCallister", serve sorvete e frita batatas.
Lançado em 1990, "Esqueceram de Mim" acompanha Kevin, um menino de oito anos que é deixado para trás quando a família viaja a Paris para passar o Natal.
Sozinho em casa, ele precisa proteger a residência de dois ladrões atrapalhados, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).
O longa também conta com Catherine O’Hara e John Heard nos papéis dos pais do garoto. A produção foi responsável por projetar Culkin ao estrelato e se tornou um dos filmes mais tradicionais do período natalino.
Com orçamento estimado em US$ 18 milhões, "Esqueceram de Mim" arrecadou cerca de US$ 476,7 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo.