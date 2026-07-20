Marvel divulga primeiro trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'; veja o vídeo

A Marvel Studios revelou, nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino", um dos filmes mais aguardados do Universo Cinematográfico Marvel. A prévia reúne personagens de diferentes franquias, coloca Victor Von Doom no centro da história e dá o tom épico para o próximo grande capítulo da Saga do Multiverso.

Doutor Destino protagonista e encontro entre heróis

O trailer mostra diferentes universos da Marvel lidando com a ameaça representada pelo Doutor Destino. Entre os destaques estão os X-Men liderados pelo Professor Xavier, que enfrentam uma incursão, além dos primeiros encontros entre personagens de franquias distintas.

A prévia também revela o retorno do Quarteto Fantástico, cenas envolvendo Thor e os novos Vingadores, além de confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística diante de Yelena Belova. Com o avanço da ameaça, os heróis percebem que precisarão unir forças para impedir que Victor Von Doom coloque todo o multiverso em risco.

Nos momentos finais, o trailer reserva uma das maiores surpresas ao revelar Steve Rogers de volta. O herói aparece com um novo visual e volta a empunhar o Mjölnir.

O elenco conta com:

Robert Downey Jr. como Victor Von Doom/Doutor Destino;

Pedro Pascal como Reed Richards/Senhor Fantástico;

Chris Hemsworth como Thor Odinson;

Kelsey Grammer como Dr. Hank McCoy/Fera;

Florence Pugh como Yelena Belova/Viúva Negra;

Vanessa Kirby como Sue Storm/Mulher Invisível;

Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitão América;

Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado Invernal;

Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra;

Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga;

Wyatt Russell como John Walker/Agente Americano;

Tenoch Huerta Mejia como Namor;

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/Coisa;

Simu Liu como Shang-Chi;

Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentinela;

Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcão;

Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana;

David Harbour como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho;

Winston Duke como M’Baku;

Hannah John-Kamen como Ava Starr/Fantasma;

Tom Hiddleston como Loki Laufeyson;

Patrick Stewart como Professor Charles Xavier;

Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto;

Alan Cumming como Kurt Wagner/Noturno;

Rebecca Romijn como Mística;

James Marsden como Scott Summers/Ciclope;

Channing Tatum como Gambit.

O início do desfecho da Saga do Multiverso

"Vingadores: Doutor Destino", que tem estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026, será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.

Com 165 minutos de duração (2h45), "Vingadores: Doutor Destino" será um dos filmes mais longos do Universo Cinematográfico Marvel. O longa supera os 149 minutos de "Vingadores: Guerra Infinita", mas fica abaixo de "Vingadores: Ultimato", que segue como o mais extenso da franquia, com 181 minutos.

Veja o novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'