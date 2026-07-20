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Marvel divulga primeiro trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'; veja o vídeo

Primeiro trailer completo mostra encontros inéditos entre Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men; o destaque é a volta de Steve Rogers (Chris Evans)

'Vingadores: Doutor Destino': prévia apresenta Robert Downey Jr. como Doutor Destino, reúne heróis do MCU e marca o início de uma nova fase da franquia (Marvel/Divulgação)

'Vingadores: Doutor Destino': prévia apresenta Robert Downey Jr. como Doutor Destino, reúne heróis do MCU e marca o início de uma nova fase da franquia (Marvel/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de julho de 2026 às 10h46.

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A Marvel Studios revelou, nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino", um dos filmes mais aguardados do Universo Cinematográfico Marvel. A prévia reúne personagens de diferentes franquias, coloca Victor Von Doom no centro da história e dá o tom épico para o próximo grande capítulo da Saga do Multiverso.

Doutor Destino protagonista e encontro entre heróis

O trailer mostra diferentes universos da Marvel lidando com a ameaça representada pelo Doutor Destino. Entre os destaques estão os X-Men liderados pelo Professor Xavier, que enfrentam uma incursão, além dos primeiros encontros entre personagens de franquias distintas.

A prévia também revela o retorno do Quarteto Fantástico, cenas envolvendo Thor e os novos Vingadores, além de confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística diante de Yelena Belova. Com o avanço da ameaça, os heróis percebem que precisarão unir forças para impedir que Victor Von Doom coloque todo o multiverso em risco.

Nos momentos finais, o trailer reserva uma das maiores surpresas ao revelar Steve Rogers de volta. O herói aparece com um novo visual e volta a empunhar o Mjölnir.

O elenco conta com:

  • Robert Downey Jr. como Victor Von Doom/Doutor Destino;
  • Pedro Pascal como Reed Richards/Senhor Fantástico;
  • Chris Hemsworth como Thor Odinson;
  • Kelsey Grammer como Dr. Hank McCoy/Fera;
  • Florence Pugh como Yelena Belova/Viúva Negra;
  • Vanessa Kirby como Sue Storm/Mulher Invisível;
  • Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitão América;
  • Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado Invernal;
  • Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra;
  • Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga;
  • Wyatt Russell como John Walker/Agente Americano;
  • Tenoch Huerta Mejia como Namor;
  • Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/Coisa;
  • Simu Liu como Shang-Chi;
  • Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentinela;
  • Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcão;
  • Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana;
  • David Harbour como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho;
  • Winston Duke como M’Baku;
  • Hannah John-Kamen como Ava Starr/Fantasma;
  • Tom Hiddleston como Loki Laufeyson;
  • Patrick Stewart como Professor Charles Xavier;
  • Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto;
  • Alan Cumming como Kurt Wagner/Noturno;
  • Rebecca Romijn como Mística;
  • James Marsden como Scott Summers/Ciclope;
  • Channing Tatum como Gambit.

O início do desfecho da Saga do Multiverso

"Vingadores: Doutor Destino", que tem estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026, será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.

Com 165 minutos de duração (2h45), "Vingadores: Doutor Destino" será um dos filmes mais longos do Universo Cinematográfico Marvel. O longa supera os 149 minutos de "Vingadores: Guerra Infinita", mas fica abaixo de "Vingadores: Ultimato", que segue como o mais extenso da franquia, com 181 minutos.

Veja o novo trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

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