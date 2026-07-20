Marvel divulga primeiro trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'; veja o vídeo

'Vingadores: Doutor Destino': prévia apresenta Robert Downey Jr. como Doutor Destino, reúne heróis do MCU e marca o início de uma nova fase da franquia (Marvel/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 20 de julho de 2026 às 10h46.
A Marvel Studios revelou, nesta segunda-feira, 20, o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino", um dos filmes mais aguardados do Universo Cinematográfico Marvel. A prévia reúne personagens de diferentes franquias, coloca Victor Von Doom no centro da história e dá o tom épico para o próximo grande capítulo da Saga do Multiverso.
O trailer mostra diferentes universos da Marvel lidando com a ameaça representada pelo Doutor Destino. Entre os destaques estão os X-Men liderados pelo Professor Xavier, que enfrentam uma incursão, além dos primeiros encontros entre personagens de franquias distintas.
A prévia também revela o retorno do Quarteto Fantástico, cenas envolvendo Thor e os novos Vingadores, além de confrontos como Gambit contra Shang-Chi e Mística diante de Yelena Belova. Com o avanço da ameaça, os heróis percebem que precisarão unir forças para impedir que Victor Von Doom coloque todo o multiverso em risco.
Nos momentos finais, o trailer reserva uma das maiores surpresas ao revelar Steve Rogers de volta. O herói aparece com um novo visual e volta a empunhar o Mjölnir.
O elenco conta com:
"Vingadores: Doutor Destino", que tem estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026, será o primeiro dos dois filmes que encerram a Saga do Multiverso. A produção prepara o terreno para "Vingadores: Guerras Secretas", que está previsto para ser lançado em 17 de dezembro de 2027.
Com 165 minutos de duração (2h45), "Vingadores: Doutor Destino" será um dos filmes mais longos do Universo Cinematográfico Marvel. O longa supera os 149 minutos de "Vingadores: Guerra Infinita", mas fica abaixo de "Vingadores: Ultimato", que segue como o mais extenso da franquia, com 181 minutos.