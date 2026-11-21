Os fundadores da Kalshi, entre eles a brasileira Luana Lopes Lara, terão de comparecer pessoalmente a um tribunal de Utah em 4 de dezembro para responder a 14 acusações criminais por promoção de jogos de azar.

O processo é um dos capítulos da disputa entre estados e governo federal pelo controle dos mercados de previsão, setor de bilhões de dólares que ficou sob mais pressão depois que os democratas conquistaram a maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato, segundo a CNBC.

Até agora, porém, as ofensivas mais duras não vieram dos democratas, mas de estados governados por republicanos.

Acusações criminais e liminares

As acusações foram apresentadas em 28 de outubro pelo procurador-geral de Utah, Derek Brown. Segundo o estado, a plataforma violou a lei local que proíbe jogos de azar. Além de Luana, o processo inclui o CEO e cofundador, Tarek Mansour.

A porta-voz da Kalshi, Dani Lever, classificou a ação como um abuso de poder com motivação política e disse que a empresa espera derrubar o caso na Justiça, como fez no Arizona, de acordo com a CNBC.

A referência é ao processo criminal aberto pela procuradora-geral do Arizona, Kris Mayes, em março, que acabou barrado por um juiz federal em abril. Em uma ação civil separada, de 20 de outubro, Utah também incluiu como ré a Susquehanna International Group, formadora de mercado que atua na plataforma.

Na Louisiana, o procurador-geral republicano foi à Justiça em 12 de novembro para impedir que várias plataformas operassem no estado e conseguiu, no mesmo dia, uma liminar de um juiz estadual.

Para o advogado especializado em jogos de azar Daniel Wallach, chama atenção que justamente estados conservadores, antes reticentes em entrar na briga judicial, tenham apresentado as respostas mais ousadas contra o setor, segundo a CNBC.

A reação de Washington

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão federal que regula o setor, respondeu processando a Louisiana em 13 de novembro. No mesmo dia, entrou com uma ação contra o Arkansas, que havia movido medidas civis contra a Kalshi. Ao todo, a agência já processou 12 estados para defender o que considera sua jurisdição exclusiva sobre os mercados de previsão.

A CFTC, porém, também apertou a fiscalização. O alvo são os chamados mercados de "menção", em que investidores apostam no que alguém vai dizer em um discurso ou transmissão, um tipo de contrato que a própria agência considera suscetível à manipulação.

Em meados de novembro, a comissão suspendeu a certificação de contratos ligados às falas do presidente Donald Trump, segundo a CNBC. A Kalshi afirmou que vai cumprir a ordem, mas Mansour disse, em evento da Axios na terça-feira, 17, que a empresa discorda da decisão.

No Congresso, o Senado aprovou na quinta-feira, 19, um projeto bipartidário que proíbe plataformas registradas na CFTC de listar contratos envolvendo terrorismo, assassinato, guerra ou operações militares, além de apostas com probabilidade de serem resolvidas pela morte de alguém.

A comissão também pode ganhar reforço. Trump enviou ao Senado, em 12 de novembro, os nomes do republicano Nathan Anonick e do democrata Matthew Rowland para duas das quatro vagas abertas.

Hoje, o presidente Michael Selig é o único integrante. Na sabatina, os dois evitaram responder se consideram contratos esportivos um tipo de jogo de azar.

Derrota em Maryland e o caminho até a Suprema Corte

A tese da CFTC sofreu outro revés nesta semana. Por 2 votos a 1, o Tribunal de Apelações do 4º Circuito decidiu que Maryland pode aplicar sua lei estadual de jogos de azar contra a Kalshi, ainda que os juízes da maioria tenham usado argumentos diferentes.

A Kalshi explorou justamente essa divisão. Em comunicado, a porta-voz Elisabeth Diana afirmou que a decisão, com três opiniões distintas, mostra que não há um argumento jurídico coerente e unificado contra os mercados de previsão, segundo a CNBC.

O placar nos tribunais de apelação está em três derrotas e uma vitória para as plataformas. A expectativa no mercado é que a Suprema Corte dê a palavra final sobre quem pode regular os contratos esportivos: os estados ou o governo federal.

O fator Trump e a nova maioria democrata

Em 12 de novembro, a Kalshi encerrou o contrato de consultoria com Donald Trump Jr. A justificativa foi que a 1789 Capital, gestora de venture capital do filho do presidente, tem participação na concorrente Polymarket, investimento anunciado em agosto.

O rompimento veio depois da vitória democrata no Congresso. Parlamentares do partido já sinalizaram que pretendem investigar empresas ligadas à família Trump.

Na segunda-feira, 16, nove senadores democratas, liderados por Adam Schiff, da Califórnia, pediram à CFTC que revogue uma diretiva que proíbe as plataformas de usar geofencing (bloqueio por localização de usuários em determinadas jurisdições) quando perdem na Justiça estadual. Na carta, os senadores argumentam que a decisão da agência contraria ordens judiciais em vigor e enfraquece leis estaduais e tribais.

O deputado democrata Ro Khanna, também da Califórnia, foi além e pediu a proibição total dos mercados de previsão esportiva. Em publicação no X, na quarta-feira, 18, ele afirmou que a Kalshi, que descreveu como uma empresa de US$ 40 bilhões, permite que jovens de 18 anos apostem em esportes sob o rótulo de mercado de previsão, o que, para ele, é jogo de azar.