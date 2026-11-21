Dois dias após o lançamento, "GTA 6" tem nota de 5,6 entre os usuários do Metacritic, bem abaixo dos 99 pontos atribuídos pela crítica profissional. A média foi calculada com 53.457 avaliações do público, entre elas uma onda de notas zero que mira a história, os protagonistas Jason e Lucia e as supostas mudanças na identidade da franquia.

O que irrita parte dos jogadores

Algumas avaliações negativas atacam o que os usuários consideram uma abordagem "woke", especialmente a relação entre Jason e Lucia e o comportamento mais carinhoso do protagonista. Outras dão nota zero ao jogo sem apresentar argumentos sobre sua qualidade.

Nem todas as críticas, porém, se limitam à narrativa. Usuários também mencionam bugs, o ritmo mais lento das primeiras missões e limitações técnicas. Entre os pontos mais concretos está a ausência de um modo de 60 FPS: nos consoles, o jogo é limitado a 30 FPS e apresenta quedas de desempenho em determinadas situações. O PS5 Pro consegue manter a taxa de quadros com mais estabilidade.

O que dizem as notas zero

Um usuário que deu nota 0 escreveu que as expectativas podem ter arruinado o jogo. "O hiper-realismo o torna lento, monótono e entediante", afirmou. Para ele, o título é um avanço técnico, "mas pelos motivos errados", com visual sem personalidade e menos ousado que os outros jogos da série.

Outro avaliador, que também deu nota 0, apontou os 30 FPS e as instabilidades. Disse que os gráficos são muito bons, mas que há bugs demais para um jogo aguardado por 13 anos.

O que dizem as notas dez

Há também avaliações entusiasmadas. Um usuário que deu nota 10 afirmou que é "o melhor jogo que já jogou" e disse que todo o ódio é falso. "Rockstar em sua melhor forma!", escreveu.

Outro jogador, que também atribuiu nota máxima, disse que valeu a pena esperar. Segundo ele, o jogo é tão envolvente que é impossível parar de jogar, com ótimas missões secundárias, gráficos incríveis, direção "insana" e física e danos de alta qualidade. Admitiu que há alguns bugs, mas os considerou compreensíveis em um jogo tão grande e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.