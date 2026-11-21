O Nasdaq 100 despencou 10% nesta semana, o pior desempenho desde março de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Na sexta-feira, 20, o índice chegou à beira de um mercado de baixa, definido como queda de 20% em relação à máxima recente, enquanto o S&P 500 entrou em correção, com recuo de 12% desde o recorde de outubro.

Mais da metade das ações do Nasdaq 100 já cai pelo menos 20% em relação à máxima de 52 semanas, segundo análise da Bloomberg.

O mês foi pesado para o mercado, abalado pela demissão de Jensen Huang, CEO da Nvidia, e pela vitória decisiva dos democratas nas eleições de meio de mandato.

A oferta pública inicial (IPO) recorde da Anthropic, nesta semana, deveria ter trazido algum alívio, mas levantou mais dúvidas sobre o setor de inteligência artificial, e as ações de tecnologia seguiram em queda, lideradas pelas fabricantes de chips.

IPO bem-sucedido, reação negativa

Isoladamente, a estreia da Anthropic foi um sucesso. O preço ficou acima da faixa esperada e, somada a uma colocação privada de ações, a operação arrecadou a maior quantia da história para uma nova emissão, superando a da SpaceX, em junho.

Os papéis chegaram a disparar no início da oferta, mas logo se estabilizaram e passaram a cair. No fim da sexta-feira, estavam a menos de US$ 6 do preço de abertura de capital.

Para Anna Wong, economista da Bloomberg Economics, o negócio pode marcar o fim do "comércio de IA". Em relatório divulgado na quinta-feira, 19, ela escreveu que os resultados financeiros da empresa mostram enfraquecimento do poder de precificação da inteligência de ponta.

Mesmo com a forte demanda, os principais fornecedores têm dificuldade para convencer clientes a pagar o suficiente para justificar seus gastos.

"Havia uma expectativa de que o IPO da Anthropic proporcionasse um impulso sustentado, mas o desempenho das ações reflete as preocupações mais amplas em torno da IA", disse Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors.

Segundo Baird, a empresa chegou ao mercado em um momento de ceticismo generalizado e há dúvidas sobre sua capacidade de, no curto prazo, atender a expectativas cada vez mais elevadas.

Nvidia no centro do problema

O que mais assustou os investidores, porém, foi o caos na Nvidia. A empresa demitiu Huang em 12 de novembro, depois que ele admitiu ter um caso com uma mulher suspeita de espionagem para a China. Desde então, as ações estão em queda livre.

Nem um balanço robusto, com previsão de receita revisada para cima no próximo ano fiscal e autorização de recompra de até US$ 150 bilhões, conteve as vendas, já que persiste a dúvida sobre quem será o substituto permanente.

Os papéis da Nvidia caíram 23% na semana, o pior desempenho desde 2008, e acumulam recuo de 48% em relação à máxima histórica de 6 de outubro.

A turbulência parecia abrir espaço para concorrentes como a AMD, mas a aposta sofreu um revés na quinta-feira, quando um investidor que apostava na queda das ações questionou os negócios da empresa na China, que poderiam ser afetados por novas restrições dos EUA à exportação de chips. Os papéis da AMD caíram 20% nas duas últimas sessões da semana.

Chips passam da euforia ao pânico

A oscilação também aparece nas ações de semicondutores. O setor é historicamente cíclico, mas apostava-se que a demanda por IA romperia esse padrão.

Com base nessa tese, o Índice de Semicondutores da Bolsa de Filadélfia mais que dobrou no primeiro semestre. No segundo, perdeu 41%.

As fabricantes de memória e armazenamento, grandes beneficiárias dos investimentos em IA, estão entre as mais afetadas:

Sandisk : liderou o S&P 500 no primeiro semestre, com alta de 857%, e é a pior ação do índice no segundo, com queda de 72% ;

: liderou o S&P 500 no primeiro semestre, com alta de 857%, e é a pior ação do índice no segundo, com ; Western Digital : recuo de mais de 65% desde o recorde de junho;

: recuo de mais de desde o recorde de junho; Micron: queda de mais de 50% em relação à máxima histórica.

Por trás está a dúvida sobre a sustentabilidade dos bilhões de dólares investidos na expansão da capacidade computacional. Esses gastos impulsionaram os lucros de empresas de todo o ecossistema de IA, de fabricantes de chips e equipamentos de rede a fornecedores de eletricidade e indústrias.

Política e juros aumentam as incertezas

Há ainda outros riscos em jogo. A vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato aumentaram a possibilidade, segundo a Bloomberg, de desaceleração na construção de data centers, já que muitos candidatos do partido fizeram campanha prometendo bloquear esse tipo de projeto.

Além disso, o Federal Reserve deve aumentar a taxa de juros no próximo mês, o que encarece o capital num momento em que grandes desenvolvedores de data centers recorrem cada vez mais ao mercado de crédito.

"Grande parte do crescimento da IA depende de como e se as empresas conseguirão financiar suas necessidades de capital", afirmou Malcolm Polley, da Stratos Investment Management. "Até que saibamos o custo do capital, não podemos avaliar adequadamente o ativo, e se o custo do capital estiver subindo, as avaliações precisarão cair."

Segundo Paul Nolte, da Murphy & Sylvest Wealth Management, "o mercado está em um limbo, especialmente quando se trata de tecnologia e IA", e é preciso se preparar para volatilidade e risco de queda.

Para os investidores, praticamente toda notícia, de paralisações de viagens aéreas a ataques cibernéticos a bancos, reforça a suspeita de que a tecnologia não está se adaptando aos riscos trazidos pela IA.

Os otimistas

Ainda existe algum otimismo. Brian Smedley, da Cynosure Strategies, espera que a onda de vendas esteja perto do fim, já que investidores aproveitaram para reduzir riscos.

"O mercado exagerou na queda, assim como exagerou na alta no início deste ano", disse à Bloomberg. Ele acredita que a confiança na demanda por IA será retomada, com os principais players, incluindo a Anthropic, mantendo boas perspectivas de crescimento.

Há consenso, ao menos, de que a estreia da Anthropic dará mais visibilidade ao negócio de venda de serviços de IA. "Tem sido difícil ter uma noção real da demanda por IA, e a Anthropic é a resposta para essa questão", disse Marta Norton, da Empower, que também espera uma visão mais clara de "quão absurdamente caro" é o setor.

Enquanto isso, estrategistas aconselham cautela. "Estamos sobrevendidos, mas não profundamente. Podemos cair ainda mais. Quero ver uma estabilização antes de me comprometer de forma definitiva", disse Mark Luschini, da Janney Montgomery Scott.