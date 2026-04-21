Adeus 'Deadpool'? Ryan Reynolds revela futuro do antiherói na Marvel

Ryan Reynolds afirmou que o futuro de Deadpool no cinema não deve mais colocá-lo como personagem principal.

Em entrevista ao programa Sunday Today, o ator disse que já escreveu ideias para o retorno do anti-herói, mas indicou que não pretende liderar um novo filme solo.

“Tenho algumas coisas escritas, mas não acho que vou centralizá-lo novamente”, afirmou Reynolds. Segundo ele, Deadpool funciona melhor como personagem de apoio, especialmente em histórias com outros heróis.

Personagem deve seguir no MCU, mas fora do centro

A declaração reforça uma mudança de estratégia após o sucesso de Deadpool & Wolverine, que marcou a entrada oficial do personagem no Universo Cinematográfico da Marvel e arrecadou cerca de US$ 1,3 bilhão globalmente.

Apesar de rumores sobre uma possível participação em novos filmes dos Vingadores, como “Avengers: Doomsday”, Reynolds já havia minimizado essas especulações anteriormente.

O ator defende que Deadpool mantenha sua posição de “outsider”, sem integrar definitivamente grupos como os X-Men ou os Vingadores.

Fim dos filmes solo?

Reynolds também indicou que não vê espaço para um “Deadpool 4” nos moldes anteriores. Para ele, repetir a fórmula de colocar o personagem no centro da narrativa pode tornar a franquia previsível.

A ideia agora é explorar novas dinâmicas, com Deadpool inserido em histórias maiores, mas sem perder sua essência irreverente e deslocada — característica que, segundo o ator, é fundamental para o funcionamento do personagem.