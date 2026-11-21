RESUMO ＋ A variante PJ.2.1 do coronavírus apareceu em 58% das amostras de Covid-19 sequenciadas no Rio de Janeiro pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, entre 17 de outubro e 6 de novembro. Um estudo preliminar de pesquisadores alemães identificou maior capacidade de ligação da linhagem às células, mas não comprovou se isso explica sua disseminação.

Uma linhagem do coronavírus que não existia seis meses atrás já responde por mais da metade dos casos de Covid-19 sequenciados na cidade do Rio de Janeiro. A PJ.2.1 apareceu em 96 dos 167 genomas analisados pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro, o equivalente a 58% do total.

O resultado faz parte de uma estratégia de vigilância montada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio). As análises foram feitas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do IOC/Fiocruz, referência nacional para o agravo.

Além da PJ.2.1, circulam no município variantes derivadas das linhagens RF.5, com 22% das amostras, e XFG, com 11%.

"A identificação de diferentes linhagens em circulação reforça a importância de manter o acompanhamento genômico do vírus", afirmou Paola Cristina Resende, pesquisadora do laboratório do IOC/Fiocruz.

Segundo ela, como o Sars-CoV-2 continua passando por mudanças, a análise das características genéticas ajuda a reconhecer a circulação de novas linhagens e acompanhar sua presença ao longo do tempo.

Os dados foram depositados na plataforma internacional GISAID e incorporados ao monitoramento semanal da Rede Genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde.

Do Canadá a seis unidades da federação em seis meses

A primeira amostra da PJ.2.1 foi registrada em Ontário, no Canadá, em 2 de maio de 2026. De lá, a linhagem apareceu em Alberta, Colúmbia Britânica e Nova Brunswick.

Nos Estados Unidos, a estreia foi em 30 de junho, em um paciente de Nova York, seguida por detecções em dez estados. Hoje, com base em análises de esgoto, é a variante de crescimento mais rápido no país.

Também há registros em Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Israel, França e Espanha, onde cadeias de transmissão local parecem ter se estabelecido na Catalunha, no País Basco e em Madri.

No Brasil, a linhagem já foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Distrito Federal.

A variante encaixa melhor na fechadura da célula

Um estudo de pesquisadores alemães publicado na revista Journal of Infection ajuda a explicar por que a PJ.2.1 se espalha rápido. A resposta não está onde costumava estar nas ondas anteriores.

Para infectar alguém, o coronavírus precisa se encaixar em uma proteína na superfície das células humanas, a ACE2, que funciona como a fechadura por onde ele entra. Os testes mostraram que a PJ.2.1 se liga a essa fechadura com mais eficiência que todas as outras variantes analisadas.

O efeito prático é que ela consegue infectar células com pouca ACE2 disponível, onde o vírus antes tinha mais dificuldade de entrar. Em células de rim, que têm pouca dessa proteína, a PJ.2.1 foi a mais eficiente de todas as linhagens testadas.

Os autores levantam a hipótese de que esse encaixe melhor é o que explica a disseminação rápida, mas o estudo não comprova isso. É uma caracterização preliminar, publicada como carta ao editor da revista.

O que acontece com a vacina

Aqui está a diferença em relação a outras variantes que dominaram ciclos anteriores: a PJ.2.1 praticamente não escapa dos anticorpos.

Os pesquisadores testaram o plasma de 36 pessoas vacinadas duas semanas antes com a Comirnaty LP.8.1, recomendada para a temporada 2025/2026. A capacidade dos anticorpos de neutralizar a PJ.2.1 caiu 1,8 vez em relação à linhagem de referência.

A comparação dá a dimensão do número. Na variante BA.3.2.2, a queda foi de 11,5 vezes. Na XFG.1.1, de sete vezes. Na NB.1.8.1, de 6,6 vezes.

Os autores acrescentam que a vacina adaptada à XFG, aprovada para a temporada 2026/2027, gera anticorpos que neutralizam bem a PJ.2.1. No Brasil, a Anvisa atualizou as regras para a composição dos imunizantes em julho.

Idosos são o grupo mais atingido

A análise da distribuição por idade mostrou que a PJ.2.1 infectou preferencialmente pessoas de 70 anos ou mais. O padrão se repete na maioria das variantes em circulação, com uma exceção: a BA.3.2.2, mais concentrada na faixa de zero a nove anos.

O que ainda não se sabe

A principal lacuna é se esse novo jeito de entrar na célula muda a doença em si. Os pesquisadores dizem que resta investigar se há efeito na apresentação dos sintomas, incluindo possível envolvimento de tecidos fora do pulmão, como cérebro e intestino.

Também não é possível afirmar que o mecanismo identificado no laboratório explique, isoladamente, a predominância da linhagem entre as amostras do Rio de Janeiro.

E uma ressalva importante sobre o número mais citado: os 58% descrevem as amostras sequenciadas pela Fiocruz, não a frequência da variante entre todos os casos de Covid-19 da cidade.