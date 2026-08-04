'X-Men': veja a ordem certa para assistir aos filmes da franquia

Com histórias ambientadas entre a década de 1960 e um futuro em que os mutantes estão perto da extinção, os filmes dos X-Men construíram uma das cronologias mais extensas do cinema de super-heróis.

Ao longo dos anos, a franquia apresentou diferentes versões de personagens como Professor Xavier, Magneto, Jean Grey e Wolverine, além de recorrer a viagens no tempo que alteraram os rumos da história. Por isso, existem dois caminhos principais para uma maratona: seguir a ordem de lançamento ou acompanhar os acontecimentos cronologicamente.

Qual é a ordem de lançamento dos filmes de X-Men?

A trajetória dos mutantes nos cinemas começou em 2000, com "X-Men: O Filme", dirigido por Bryan Singer. A produção apresentou ao público a equipe liderada pelo Professor Xavier e personagens que se tornariam centrais na franquia, como Wolverine, Magneto, Jean Grey, Ciclope e Tempestade.

A ordem de lançamento dos principais filmes é:

"X-Men: O Filme" (2000) "X-Men 2" (2003) "X-Men 3: O Confronto Final" (2006) "X-Men Origens: Wolverine" (2009) "X-Men: Primeira Classe" (2011) "Wolverine Imortal" (2013) "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014) "X-Men: Apocalipse" (2016) "Logan" (2017) "X-Men: Fênix Negra" (2019)

Essa sequência permite acompanhar a franquia da mesma maneira que o público conheceu os personagens nos cinemas, incluindo as mudanças de elenco e as alterações feitas na linha temporal ao longo dos anos.

Qual é a ordem cronológica de X-Men?

Para quem prefere acompanhar os acontecimentos de acordo com o período em que cada história se passa, a sequência muda consideravelmente.

A cronologia começa com "X-Men: Primeira Classe". Embora o longa tenha cenas ambientadas em 1944, sua trama principal acontece em 1962 e acompanha Charles Xavier e Erik Lehnsherr antes de se tornarem Professor Xavier e Magneto.

Depois vem "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", cuja história acompanha duas épocas. A principal viagem de Wolverine leva o personagem até 1973, enquanto a outra parte do longa acontece em um futuro alternativo de 2023.

Na sequência aparece "X-Men Origens: Wolverine". O filme começa no século XIX e acompanha diferentes momentos da vida de Logan, mas sua trama principal acontece em 1979, período em que o personagem recebe suas garras de adamantium.

Dos anos 1980 à trilogia original

"X-Men: Apocalipse" leva a história para 1983 e acompanha a equipe enfrentando o antigo mutante Apocalipse.

A trama avança para "X-Men: Fênix Negra", cuja história principal ocorre em 1992 e acompanha Jean Grey após entrar em contato com uma força cósmica que amplia seus poderes.

Depois, a cronologia chega à formação que deu início à franquia nos cinemas. "X-Men: O Filme" acontece por volta de 2000, seguido por "X-Men 2", ambientado em 2003, e "X-Men 3: O Confronto Final", situado em 2006.

Wolverine encerra a linha cronológica

Após os acontecimentos da trilogia original, "Wolverine Imortal" leva Logan ao Japão e acompanha o personagem em 2013, enquanto ele ainda enfrenta as consequências da morte de Jean Grey.

O ponto mais distante dessa cronologia chega com "Logan". Ambientado em 2029, o longa apresenta um Wolverine envelhecido em um mundo onde os mutantes estão próximos da extinção. A rotina do personagem muda quando ele conhece Laura, uma jovem mutante com habilidades semelhantes às suas.

Assim, a ordem cronológica fica:

"X-Men: Primeira Classe" (principalmente em 1962) "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (principalmente em 1973) "X-Men Origens: Wolverine" (principalmente em 1979) "X-Men: Apocalipse" (1983) "X-Men: Fênix Negra" (principalmente em 1992) "X-Men: O Filme" (2000) "X-Men 2" (2003) "X-Men 3: O Confronto Final" (2006) "Wolverine Imortal" (2013) "Logan" (2029)

E onde entra "Deadpool & Wolverine"?

"Deadpool & Wolverine", lançado em 2024, amplia a conexão dos personagens com o multiverso e coloca Wade Wilson, vivido por Ryan Reynolds, ao lado de uma versão de Wolverine interpretada por Hugh Jackman.

O longa acontece depois dos eventos de "Deadpool 2" e trabalha com diferentes universos e linhas temporais. Ryan Reynolds e Hugh Jackman também explicaram antes do lançamento que a história preservaria os acontecimentos de "Logan", situado em 2029.

Por isso, "Deadpool & Wolverine" funciona melhor após o espectador conhecer os principais capítulos da franquia, especialmente a trajetória de Wolverine.

Onde assistir aos filmes de X-Men?

Os filmes da franquia "X-Men", assim como as produções estreladas por Deadpool, estão disponíveis no Disney+.