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'X-Men': elenco começa a ganhar forma; veja confirmados e rumores

Samara Weaving e Sadie Sink estão entre os primeiros nomes ligados oficialmente à nova geração dos mutantes no MCU

X-Men: Marvel prepara uma nova geração dos mutantes para assumir papel de destaque no MCU após "Vingadores: Guerras Secretas" (Reprodução / Marvel Studios)

X-Men: Marvel prepara uma nova geração dos mutantes para assumir papel de destaque no MCU após "Vingadores: Guerras Secretas" (Reprodução / Marvel Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 19h56.

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Os X-Men estão cada vez mais perto de ganhar uma nova formação no Universo Cinematográfico da Marvel. Com o projeto comandado por Jake Schreier avançando nos bastidores, os primeiros nomes do elenco começaram a surgir, enquanto rumores apontam possíveis intérpretes para alguns dos mutantes mais conhecidos dos quadrinhos.

Samara Weaving e Sadie Sink aparecem entre os nomes já ligados aos personagens da nova geração. Ao mesmo tempo, atores como Cailee Spaeny, Charles Melton, Drew Starkey e Adam Driver circulam entre as especulações envolvendo o projeto, segundo o Deadline.

Sadie Sink aparece como Jean Grey

Sadie Sink integra a nova geração dos mutantes como Jean Grey. A personagem foi apresentada no MCU em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", marcando um dos primeiros passos concretos para a formação dos X-Men dentro da franquia.

Sadie Sink como Jean Grey em cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia

Sara e Jean Grey: irmã da personagem da Marvel aparece pela 1ª vez no cinema (Sony/Divulgação)

Samara Weaving será Emma Frost

Segundo o Deadline, Samara Weaving foi confirmada como Emma Frost, a Rainha Branca. Conhecida por produções como "Casamento Sangrento", a atriz assume uma das personagens mais importantes da história dos X-Men.

Nos quadrinhos, Emma é uma poderosa telepata que começou sua trajetória como adversária dos mutantes e posteriormente se tornou integrante e uma das principais lideranças da equipe.

atriz Samara Weaving posa para fotos; ela foi cotada para interpretar Emma Frost em X-Men no MCU.

Samara Weaving é cotada para interpretar a mutante Emma Frost nos cinemas. (Reprodução/Instagram/@samweaving)

Vampira, Fera e Tempestade movimentam rumores

Cailee Spaeny aparece entre os principais nomes cotados para interpretar Vampira, segundo o jornalista Jeff Sneider. A atriz de "Guerra Civil" e "Priscilla" estaria entre as possibilidades para assumir a personagem em sua nova versão nos cinemas, de acordo com o Deadline.

Também segundo Jeff Sneider, Charles Melton, de "Riverdale", é associado ao papel de Hank McCoy, o Fera. Já Jamie Lawson, que esteve em "Pecadores", aparece entre os nomes especulados para viver Ororo Munroe, a Tempestade, segundo a página Canonical Brief

(L-R): Cailee Spaeny as Rain Carradine and David Jonsson as Andy in 20th Century Studios' ALIEN: ROMULUS. Photo by Murray Close. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved. (20th Century Studios/Disney)

Quem pode interpretar Ciclope?

A disputa pelo papel de Scott Summers também ganhou força nos bastidores. Cooper Hoffman, de "Licorice Pizza" e "A Longa Marcha", chegou a ser apontado como possível Ciclope, segundo o insider Apocalyptic Horseman, embora tenha negado envolvimento com o projeto.

Cooper Hoffman

Cooper Hoffman (CINDY ORD/AFP Photo)

Ainda segundo o jornalista Jeff Sneider, outro nome apontado ao personagem é Drew Starkey, conhecido pela série "Outer Banks" e pelo filme "Queer". Aos 32 anos, o ator representaria uma versão mais madura do líder de campo dos X-Men.

Professor Xavier e Sr. Sinistro também aparecem nas especulações

Bill Skarsgård é citado entre os possíveis candidatos para interpretar Charles Xavier, de acordo com Jeff Sneider. A escolha permitiria à Marvel apresentar uma versão mais jovem do Professor X e desenvolver sua trajetória ao longo da futura saga dos mutantes.

Bill Skarsgård, intérprete do palhaço Pennywise em It - A Coisa

Bill Skarsgård, intérprete do palhaço Pennywise em It - A Coisa (Mario Anzuoni/Reuters)

Adam Driver, por sua vez, é apontado para viver o Sr. Sinistro, segundo informações do insider MyTimeToShineHello. O vilão possui uma longa ligação com os X-Men nos quadrinhos e poderia servir como peça para histórias envolvendo personagens como Jean Grey e Scott Summers.

Filme "Paterson", de Jim Jarmusch, estrelado por Adam Driver (Paterson/Divulgação)

X-Men terão papel central no futuro da Marvel

O novo "X-Men" terá direção de Jake Schreier, responsável por "Thunderbolts" (2025), e faz parte dos planos da Marvel para a fase seguinte do MCU.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já confirmou que os mutantes ganharão destaque depois de "Vingadores: Guerras Secretas", produção que será lançada em 2027 e que deve encerrar a atual Saga do Multiverso, preparando uma nova configuração para o universo compartilhado.

Schreier também revelou, em entrevista ao Collider em abril, que as conversas sobre os X-Men consideram possibilidades para além de um único longa, indicando que a equipe poderá sustentar diferentes histórias dentro do MCU.

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