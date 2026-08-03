'X-Men': elenco começa a ganhar forma; veja confirmados e rumores

X-Men: Marvel prepara uma nova geração dos mutantes para assumir papel de destaque no MCU após "Vingadores: Guerras Secretas" (Reprodução / Marvel Studios)
Freelancer
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 19h56.
Os X-Men estão cada vez mais perto de ganhar uma nova formação no Universo Cinematográfico da Marvel. Com o projeto comandado por Jake Schreier avançando nos bastidores, os primeiros nomes do elenco começaram a surgir, enquanto rumores apontam possíveis intérpretes para alguns dos mutantes mais conhecidos dos quadrinhos.
Samara Weaving e Sadie Sink aparecem entre os nomes já ligados aos personagens da nova geração. Ao mesmo tempo, atores como Cailee Spaeny, Charles Melton, Drew Starkey e Adam Driver circulam entre as especulações envolvendo o projeto, segundo o Deadline.
Sadie Sink integra a nova geração dos mutantes como Jean Grey. A personagem foi apresentada no MCU em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", marcando um dos primeiros passos concretos para a formação dos X-Men dentro da franquia.
Segundo o Deadline, Samara Weaving foi confirmada como Emma Frost, a Rainha Branca. Conhecida por produções como "Casamento Sangrento", a atriz assume uma das personagens mais importantes da história dos X-Men.
Nos quadrinhos, Emma é uma poderosa telepata que começou sua trajetória como adversária dos mutantes e posteriormente se tornou integrante e uma das principais lideranças da equipe.
Cailee Spaeny aparece entre os principais nomes cotados para interpretar Vampira, segundo o jornalista Jeff Sneider. A atriz de "Guerra Civil" e "Priscilla" estaria entre as possibilidades para assumir a personagem em sua nova versão nos cinemas, de acordo com o Deadline.
Também segundo Jeff Sneider, Charles Melton, de "Riverdale", é associado ao papel de Hank McCoy, o Fera. Já Jamie Lawson, que esteve em "Pecadores", aparece entre os nomes especulados para viver Ororo Munroe, a Tempestade, segundo a página Canonical Brief.
A disputa pelo papel de Scott Summers também ganhou força nos bastidores. Cooper Hoffman, de "Licorice Pizza" e "A Longa Marcha", chegou a ser apontado como possível Ciclope, segundo o insider Apocalyptic Horseman, embora tenha negado envolvimento com o projeto.
Ainda segundo o jornalista Jeff Sneider, outro nome apontado ao personagem é Drew Starkey, conhecido pela série "Outer Banks" e pelo filme "Queer". Aos 32 anos, o ator representaria uma versão mais madura do líder de campo dos X-Men.
Bill Skarsgård é citado entre os possíveis candidatos para interpretar Charles Xavier, de acordo com Jeff Sneider. A escolha permitiria à Marvel apresentar uma versão mais jovem do Professor X e desenvolver sua trajetória ao longo da futura saga dos mutantes.
Adam Driver, por sua vez, é apontado para viver o Sr. Sinistro, segundo informações do insider MyTimeToShineHello. O vilão possui uma longa ligação com os X-Men nos quadrinhos e poderia servir como peça para histórias envolvendo personagens como Jean Grey e Scott Summers.
O novo "X-Men" terá direção de Jake Schreier, responsável por "Thunderbolts" (2025), e faz parte dos planos da Marvel para a fase seguinte do MCU.
Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já confirmou que os mutantes ganharão destaque depois de "Vingadores: Guerras Secretas", produção que será lançada em 2027 e que deve encerrar a atual Saga do Multiverso, preparando uma nova configuração para o universo compartilhado.
Schreier também revelou, em entrevista ao Collider em abril, que as conversas sobre os X-Men consideram possibilidades para além de um único longa, indicando que a equipe poderá sustentar diferentes histórias dentro do MCU.