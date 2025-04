'Quarteto Fantástico': Marvel apresenta Sufista Prateada em novo trailer; veja vídeo

A expectativa segue alta para o lançamento de Quarteto Fantástico, que chega aos cinemas em julho deste ano. Nesta quinta-feira, 17, a Marvel divulgou um novo trailer do longa e apresentou ao público as primeiras imagens de Shalla-Bal, que fará o papel do Surfista Prateado — desta vez, como uma mulher.

O título trará os super-heróis pela primeira vez ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) nas mãos da Disney. São parte do elenco os atores Pedro Pascal (Reed Richards, Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm, Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Stom, Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Benjamim Grimm, o Coisa). Ralph Ineson encarna o vilão Galactus e a agora Surfista Prateada será interpretada por Julia Garner.

Veja o novo trailer de Quarteto Fantástico

Entre outras mudanças, o novo filme deve apresentar Franklin Richards, filho de Sue e Reed — já que neste e no trailer anterior, a personagem de Kirby aparece grávida. A direção será de Matt Shakman, que substituiu Jon Watts, diretor original.

O filme tem data de estreia marcada para 24 de julho de 2025 e dá início à Fase 6 do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). O último filme desta etapa será Vingadores: Guerras Secretas, a ser lançado em 2027, que trará Robert Downey Jr. no papel de Doutor Destino.

Qual será a trama de Quarteto Fantástico?

Ainda é cedo para compreender qual será a trama do novo filme da Marvel, mas os trailers dão pistas. Parte do longa se passa nos anos 1960, durante uma espécie de corrida espacial na qual os personagens do grupo partem para o espaço. Os personagens serão inseridos na "Fundação Futuro", criada por Reed Richards (Pedro Pascal) para ser uma versão alternativa dos personagens que visa desenvolver um futuro melhor para a humanidade.

Nas mãos da Disney

O grupo de super-heróis já teve outras adaptações para o cinema no início dos anos 2000, produzidos pela antiga Fox Films. Quarteto Fantástico (2005), arrecadou US$ 333,5 milhões em bilheteria e foi, até então, o longa mais rentável da saga.

Os outros dois filmes, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007) e Quarteto Fantástico, um reboot de 2015 muito mal avaliado pela crítica especializada, conquistaram US$ 301,9 milhões e US$ 167,8 milhões respectivamente.

Agora, o grupo volta para a Marvel após a aquisição da Fox feita pela Disney, em 2019. Os personagens serão inseridos no MCU e integram a complexa gama de outros super-heróis da marca.