Quem acompanha o "Big Brother Brasil" logo escolhe para quem torcer e quem quer ver fora da casa. Quando chega o Paredão, essa torcida vira voto e, às vezes, entra para a história do reality. Foi o que aconteceu em 2021, quando Karol Conká saiu com 99,17% dos votos, a maior rejeição já registrada no programa.

O ranking de maiores rejeições também conta com outros nomes que o público colocou no papel de "vilão" e mandou para fora da casa com porcentagens expressivas. Confira quem são eles:

Ranking de maiores rejeições da história do BBB

Karol Conká ("BBB 21") — 99,17% Nego Di ("BBB 21") — 98,76% Viih Tube ("BBB 21") — 96,69% Aline Cristina dos Santos ("BBB 5") — 95% Camilla Maia ("BBB 25") — 94,67% Patrícia Leitte ("BBB 18") — 94,26% Solange Couto ("BBB 26") — 94,17% Felipe Cobra ("BBB 7") — 93% Nayara de Deus ("BBB 18") — 92,69% Rogério Padovan ("BBB 5") e Rafael Leandro ("BBB 12") — 92% cada

'BBB 21' domina o pódio das maiores rejeições

As três maiores rejeições da história do "BBB" saíram da mesma edição. Nego Di foi o primeiro a bater o recorde, com 98,76% dos votos em um Paredão contra Fiuk e Sarah Andrade. Uma semana depois, Karol Conká tomou o posto ao receber 99,17% na disputa com Arthur Picoli e Gil do Vigor.

Já na reta final do "BBB 21", Viih Tube completou o pódio. A influenciadora enfrentou Fiuk e Gil do Vigor e saiu com 96,69% dos votos.

Solange Couto entrou para o ranking em 2026

Solange Couto deixou o "BBB 26" com 94,17% da média dos votos em um Paredão contra Jordana e Marciele. A atriz foi a 11ª eliminada da edição e registrou a maior rejeição da temporada.

O resultado colocou Solange na sétima posição do ranking histórico, a apenas 0,09 ponto percentual de Patrícia Leitte, que saiu do "BBB 18" com 94,26%.

Como o 'BBB' calcula o percentual de eliminação?

Antes do "BBB 24", o público podia votar quantas vezes quisesse em um Paredão. Todos os votos tinham o mesmo peso, e o percentual de cada participante correspondia à sua fatia do total. Foi assim que Karol Conká recebeu 99,17% dos votos para sair em 2021.

A partir do "BBB 24", a Globo passou a combinar duas modalidades. No Voto Único, cada CPF pode votar uma vez por Paredão. No Voto da Torcida, é possível votar várias vezes. O resultado é uma média que considera o peso de cada modalidade na edição. É essa média que aparece nas eliminações de Camilla Maia e Solange Couto, por exemplo.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo. Tadeu Schmidt segue no comando do reality, que vai reunir anônimos, famosos e ex-participantes nos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos. A edição tem duração prevista de 100 dias.

A disputa por vagas começa três dias antes. De 8 a 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanha os candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. O público ajuda a definir parte do elenco, e os candidatos disputam provas que podem render vantagens na casa principal.