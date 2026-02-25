Pop

Qual é a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel?

Veja a linha do tempo completa com filmes e séries, incluindo novos lançamentos e próximos capítulos

'Demolidor: Born Again – Temporada 2': série tem previsão para estrear no Disney+ em março de 2026 (Disney+/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10h29.

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) entrou em uma nova fase após o fim da Saga do Infinito e a consolidação da chamada Saga do Multiverso.

Entre multiversos, linhas do tempo alternativas e novos Vingadores, entender a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel se tornou essencial para acompanhar a narrativa completa.

Diferente da ordem de lançamento, a linha do tempo organiza os eventos conforme acontecem dentro do universo. Abaixo, confira a ordem cronológica do MCU, dividida por eras.

Ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel

A lista abaixo segue a linha do tempo interna do MCU, e não a ordem de lançamento.

A origem dos heróis e a formação dos Vingadores

  • Capitão América: O Primeiro Vingador (1942–1945)
  • Agent Carter (1946)
  • Capitã Marvel (1995)
  • Homem de Ferro (2010)
  • Homem de Ferro 2 (2011)
  • O Incrível Hulk (2011)
  • Thor (2011)
  • Os Vingadores (2012)
  • Homem de Ferro 3 (2012)

A expansão do universo e as Joias do Infinito

  • Thor: O Mundo Sombrio (2013)
  • Capitão América: O Soldado Invernal (2014)
  • Guardiões da Galáxia (2014)
  • Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2014)
  • Eu Sou Groot (2014)
  • Vingadores: Era de Ultron (2015)
  • Homem-Formiga (2015)
  • Capitão América: Guerra Civil (2016)
  • Viúva Negra (2016)
  • Pantera Negra (2016)
  • Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2016)
  • Doutor Estranho (2016–2017)
  • Thor: Ragnarok (2017)
  • Homem-Formiga e a Vespa (2018)
  • Vingadores: Guerra Infinita (2018)
  • Vingadores: Ultimato (2018–2023)

A Saga do Multiverso e o novo cenário global

  • Loki (fora da linha temporal tradicional)
  • What If...? (realidades alternativas)
  • WandaVision (2023)
  • Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2023)
  • Falcão e o Soldado Invernal (2024)
  • Eternos (2024)
  • Homem-Aranha: Longe de Casa (2024)
  • Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2024)
  • Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2024)
  • Gavião Arqueiro (2024)
  • Cavaleiro da Lua (2025)
  • Ms. Marvel (2025)
  • Thor: Amor e Trovão (2025)
  • Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2025)
  • She-Hulk: Advogada (2025)
  • Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2025)
  • Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023)
  • Invasão Secreta (2025)
  • As Marvels (2025)
  • Deadpool & Wolverine (2024)
  • Agatha All Along (2024)
  • Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025)
  • Demolidor: Born Again – Temporada 1 (2025)
  • Thunderbolts (2025)
  • Wonder Man (2026)

Quais são os próximos lançamentos confirmados da Marvel?

Entre as produções da Marvel já confirmadas para 2026 e 2027 estão:

  • Demolidor: Born Again – Temporada 2 – março de 2026
  • Vingadores: Doomsday – maio de 2026
  • Spider-Man: Brand New Day – julho de 2026
  • Vingadores: Secret Wars – maio de 2027
  • Vision Quest – (prevista para 2026)
  • Wonder Man – (prevista para 2026/2027)
