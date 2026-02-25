Qual é a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel?

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) entrou em uma nova fase após o fim da Saga do Infinito e a consolidação da chamada Saga do Multiverso.
Entre multiversos, linhas do tempo alternativas e novos Vingadores, entender a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel se tornou essencial para acompanhar a narrativa completa.
Diferente da ordem de lançamento, a linha do tempo organiza os eventos conforme acontecem dentro do universo. Abaixo, confira a ordem cronológica do MCU, dividida por eras.
Ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel
A lista abaixo segue a linha do tempo interna do MCU, e não a ordem de lançamento.
A origem dos heróis e a formação dos Vingadores
- Capitão América: O Primeiro Vingador (1942–1945)
- Agent Carter (1946)
- Capitã Marvel (1995)
- Homem de Ferro (2010)
- Homem de Ferro 2 (2011)
- O Incrível Hulk (2011)
- Thor (2011)
- Os Vingadores (2012)
- Homem de Ferro 3 (2012)
A expansão do universo e as Joias do Infinito
- Thor: O Mundo Sombrio (2013)
- Capitão América: O Soldado Invernal (2014)
- Guardiões da Galáxia (2014)
- Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2014)
- Eu Sou Groot (2014)
- Vingadores: Era de Ultron (2015)
- Homem-Formiga (2015)
- Capitão América: Guerra Civil (2016)
- Viúva Negra (2016)
- Pantera Negra (2016)
- Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2016)
- Doutor Estranho (2016–2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Homem-Formiga e a Vespa (2018)
- Vingadores: Guerra Infinita (2018)
- Vingadores: Ultimato (2018–2023)
A Saga do Multiverso e o novo cenário global
- Loki (fora da linha temporal tradicional)
- What If...? (realidades alternativas)
- WandaVision (2023)
- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2023)
- Falcão e o Soldado Invernal (2024)
- Eternos (2024)
- Homem-Aranha: Longe de Casa (2024)
- Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2024)
- Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2024)
- Gavião Arqueiro (2024)
- Cavaleiro da Lua (2025)
- Ms. Marvel (2025)
- Thor: Amor e Trovão (2025)
- Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2025)
- She-Hulk: Advogada (2025)
- Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2025)
- Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023)
- Invasão Secreta (2025)
- As Marvels (2025)
- Deadpool & Wolverine (2024)
- Agatha All Along (2024)
- Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025)
- Demolidor: Born Again – Temporada 1 (2025)
- Thunderbolts (2025)
- Wonder Man (2026)
Quais são os próximos lançamentos confirmados da Marvel?
Entre as produções da Marvel já confirmadas para 2026 e 2027 estão:
- Demolidor: Born Again – Temporada 2 – março de 2026
- Vingadores: Doomsday – maio de 2026
- Spider-Man: Brand New Day – julho de 2026
- Vingadores: Secret Wars – maio de 2027
- Vision Quest – (prevista para 2026)
- Wonder Man – (prevista para 2026/2027)