Qual é a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel?

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) entrou em uma nova fase após o fim da Saga do Infinito e a consolidação da chamada Saga do Multiverso.

Entre multiversos, linhas do tempo alternativas e novos Vingadores, entender a ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel se tornou essencial para acompanhar a narrativa completa.

Diferente da ordem de lançamento, a linha do tempo organiza os eventos conforme acontecem dentro do universo. Abaixo, confira a ordem cronológica do MCU, dividida por eras.

Ordem cronológica dos filmes e séries da Marvel

A lista abaixo segue a linha do tempo interna do MCU, e não a ordem de lançamento.

A origem dos heróis e a formação dos Vingadores

Capitão América: O Primeiro Vingador (1942–1945)

Agent Carter (1946)

Capitã Marvel (1995)

Homem de Ferro (2010)

Homem de Ferro 2 (2011)

O Incrível Hulk (2011)

Thor (2011)

Os Vingadores (2012)

Homem de Ferro 3 (2012)

A expansão do universo e as Joias do Infinito

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Capitão América: O Soldado Invernal (2014)

Guardiões da Galáxia (2014)

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2014)

Eu Sou Groot (2014)

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Homem-Formiga (2015)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Viúva Negra (2016)

Pantera Negra (2016)

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2016)

Doutor Estranho (2016–2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Homem-Formiga e a Vespa (2018)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Vingadores: Ultimato (2018–2023)

A Saga do Multiverso e o novo cenário global

Loki (fora da linha temporal tradicional)

What If...? (realidades alternativas)

WandaVision (2023)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2023)

Falcão e o Soldado Invernal (2024)

Eternos (2024)

Homem-Aranha: Longe de Casa (2024)

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2024)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2024)

Gavião Arqueiro (2024)

Cavaleiro da Lua (2025)

Ms. Marvel (2025)

Thor: Amor e Trovão (2025)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2025)

She-Hulk: Advogada (2025)

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2025)

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023)

Invasão Secreta (2025)

As Marvels (2025)

Deadpool & Wolverine (2024)

Agatha All Along (2024)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025)

Demolidor: Born Again – Temporada 1 (2025)

Thunderbolts (2025)

Wonder Man (2026)

Quais são os próximos lançamentos confirmados da Marvel?

Entre as produções da Marvel já confirmadas para 2026 e 2027 estão: