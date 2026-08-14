Sem pôster oficial, cinema do Canadá apela para desenho de Homem-Aranha e viraliza

Pôster de 'Homem-Aranha': desenho feito às pressas por um funcionário de cinema em Prince George chamou a atenção nas redes sociais e virou fenômeno entre fãs (Reprodução / Reddit)
Freelancer
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h28.
O que começou como uma solução improvisada para um problema de logística acabou transformando um cinema canadense em um dos assuntos mais comentados entre os fãs de Homem-Aranha. Um funcionário desenhou à mão seu próprio pôster de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" depois que o material oficial do filme não chegou ao local. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais.
O caso aconteceu no cinema Famous Players, em Prince George, na Colúmbia Britânica, no Canadá. A arte chamou atenção pelo aspecto deliberadamente simples, com o personagem desenhado à mão e uma mensagem explicando aos espectadores a ausência dos pôsteres oficiais.
O responsável pelo desenho é um funcionário identificado online como Drake. Segundo ele, o cinema estava sem os pôsteres oficiais porque eles não haviam sido entregues. "Meu chefe pediu para eu desenhar, então eu desenhei", contou o funcionário em uma publicação nas redes sociais, explicando que jamais imaginou a repercussão que a imagem teria.
A solução foi simples: pegar papel e desenhar o Homem-Aranha para ocupar o espaço reservado à divulgação do longa. A mensagem escrita na parte superior explica que o cinema não havia recebido os pôsteres reais e pede desculpas pelos inconvenientes.
A própria mensagem acabou contribuindo para o caráter cômico da imagem. Usuários perceberam erros de ortografia em palavras como "received" e "inconveniences", o que aumentou ainda mais a repercussão do desenho.
A publicação original recebeu mais de 50 mil votos positivos no Reddit e milhares de comentários. Muitos usuários elogiaram a iniciativa do funcionário e passaram a tratar o desenho como uma espécie de pôster alternativo do filme.
Parte dos fãs também passou a pedir que o desenho fosse transformado em uma impressão oficial ou item de colecionador. Outros sugeriram que o funcionário continuasse criando pôsteres artesanais para outros lançamentos do cinema.
"Eu, não ironicamente, quero esse pôster", comentou o usuário /RihoSucks. " Já o usuário /marketingguy420 disse: 'O artista é realmente talentoso. É tudo muito intencional".
The poster in our theatre for Brand New Day
byu/Tenabrus inmarvelstudios
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas cercado de expectativas após o sucesso de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", de 2021, e rapidamente transformou a popularidade de Peter Parker em números expressivos nas bilheterias.
O filme de 2026, também estrelado por Tom Holland, arrecadou US$ 1,708 bilhão em bilheteria mundial desde sua estreia, em 29 de julho. Com o resultado, tornou-se o filme de maior arrecadação de 2026, superando "Toy Story 5", "A Odisseia", "Michael" e "Super Mario Galaxy: O Filme".