Sem pôster oficial, cinema do Canadá apela para desenho de Homem-Aranha e viraliza

O que começou como uma solução improvisada para um problema de logística acabou transformando um cinema canadense em um dos assuntos mais comentados entre os fãs de Homem-Aranha. Um funcionário desenhou à mão seu próprio pôster de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" depois que o material oficial do filme não chegou ao local. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu no cinema Famous Players, em Prince George, na Colúmbia Britânica, no Canadá. A arte chamou atenção pelo aspecto deliberadamente simples, com o personagem desenhado à mão e uma mensagem explicando aos espectadores a ausência dos pôsteres oficiais.

Como surgiu o pôster

O responsável pelo desenho é um funcionário identificado online como Drake. Segundo ele, o cinema estava sem os pôsteres oficiais porque eles não haviam sido entregues. "Meu chefe pediu para eu desenhar, então eu desenhei", contou o funcionário em uma publicação nas redes sociais, explicando que jamais imaginou a repercussão que a imagem teria.

A solução foi simples: pegar papel e desenhar o Homem-Aranha para ocupar o espaço reservado à divulgação do longa. A mensagem escrita na parte superior explica que o cinema não havia recebido os pôsteres reais e pede desculpas pelos inconvenientes.

A própria mensagem acabou contribuindo para o caráter cômico da imagem. Usuários perceberam erros de ortografia em palavras como "received" e "inconveniences", o que aumentou ainda mais a repercussão do desenho.

Fãs transformaram o desenho em fenômeno

A publicação original recebeu mais de 50 mil votos positivos no Reddit e milhares de comentários. Muitos usuários elogiaram a iniciativa do funcionário e passaram a tratar o desenho como uma espécie de pôster alternativo do filme.

Parte dos fãs também passou a pedir que o desenho fosse transformado em uma impressão oficial ou item de colecionador. Outros sugeriram que o funcionário continuasse criando pôsteres artesanais para outros lançamentos do cinema.

"Eu, não ironicamente, quero esse pôster", comentou o usuário /RihoSucks. " Já o usuário /marketingguy420 disse: 'O artista é realmente talentoso. É tudo muito intencional".

Landon contou ao The Hollywood Reporter que a repercussão do pôster do Homem-Aranha foi "muito inesperada" e que ainda está tentando compreender a dimensão que a imagem alcançou. "É incrível que minha arte tenha chegado tão longe por ser algo tão simples", afirmou. O artista também explicou que se inspirou no meme "Spooderman", que fez sucesso durante os anos 2010.

Cineplex notou o pôster 'alternativo'

Michelle Saba, vice-presidente de comunicações da Cineplex, proprietária da Famous Players, também elogiou a iniciativa em um comunicado enviado ao The Hollywood Reporter. "Nossa equipe se divertiu um pouco enquanto aguardava a chegada do pôster de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'", afirmou.

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