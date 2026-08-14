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Sem pôster oficial, cinema do Canadá apela para desenho de Homem-Aranha e viraliza

Funcionário de um cinema no Canadá criou a arte depois que o material promocional do filme não chegou ao local

Pôster de 'Homem-Aranha': desenho feito às pressas por um funcionário de cinema em Prince George chamou a atenção nas redes sociais e virou fenômeno entre fãs (Reprodução / Reddit)

Pôster de 'Homem-Aranha': desenho feito às pressas por um funcionário de cinema em Prince George chamou a atenção nas redes sociais e virou fenômeno entre fãs (Reprodução / Reddit)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h28.

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O que começou como uma solução improvisada para um problema de logística acabou transformando um cinema canadense em um dos assuntos mais comentados entre os fãs de Homem-Aranha. Um funcionário desenhou à mão seu próprio pôster de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" depois que o material oficial do filme não chegou ao local. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu no cinema Famous Players, em Prince George, na Colúmbia Britânica, no Canadá. A arte chamou atenção pelo aspecto deliberadamente simples, com o personagem desenhado à mão e uma mensagem explicando aos espectadores a ausência dos pôsteres oficiais.

Como surgiu o pôster

O responsável pelo desenho é um funcionário identificado online como Drake. Segundo ele, o cinema estava sem os pôsteres oficiais porque eles não haviam sido entregues. "Meu chefe pediu para eu desenhar, então eu desenhei", contou o funcionário em uma publicação nas redes sociais, explicando que jamais imaginou a repercussão que a imagem teria.

A solução foi simples: pegar papel e desenhar o Homem-Aranha para ocupar o espaço reservado à divulgação do longa. A mensagem escrita na parte superior explica que o cinema não havia recebido os pôsteres reais e pede desculpas pelos inconvenientes.

A própria mensagem acabou contribuindo para o caráter cômico da imagem. Usuários perceberam erros de ortografia em palavras como "received" e "inconveniences", o que aumentou ainda mais a repercussão do desenho.

Fãs transformaram o desenho em fenômeno

A publicação original recebeu mais de 50 mil votos positivos no Reddit e milhares de comentários. Muitos usuários elogiaram a iniciativa do funcionário e passaram a tratar o desenho como uma espécie de pôster alternativo do filme.

Parte dos fãs também passou a pedir que o desenho fosse transformado em uma impressão oficial ou item de colecionador. Outros sugeriram que o funcionário continuasse criando pôsteres artesanais para outros lançamentos do cinema.

"Eu, não ironicamente, quero esse pôster", comentou o usuário /RihoSucks. " Já o usuário /marketingguy420 disse: 'O artista é realmente talentoso. É tudo muito intencional".

Landon contou ao The Hollywood Reporter que a repercussão do pôster do Homem-Aranha foi "muito inesperada" e que ainda está tentando compreender a dimensão que a imagem alcançou.

"É incrível que minha arte tenha chegado tão longe por ser algo tão simples", afirmou. O artista também explicou que se inspirou no meme "Spooderman", que fez sucesso durante os anos 2010.

The poster in our theatre for Brand New Day
byu/Tenabrus inmarvelstudios

Cineplex notou o pôster 'alternativo' 

Michelle Saba, vice-presidente de comunicações da Cineplex, proprietária da Famous Players, também elogiou a iniciativa em um comunicado enviado ao The Hollywood Reporter.

"Nossa equipe se divertiu um pouco enquanto aguardava a chegada do pôster de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'", afirmou.

'Homem-Aranha' é um sucesso de bilheteria

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas cercado de expectativas após o sucesso de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", de 2021, e rapidamente transformou a popularidade de Peter Parker em números expressivos nas bilheterias.

O filme de 2026, também estrelado por Tom Holland, arrecadou US$ 1,708 bilhão em bilheteria mundial desde sua estreia, em 29 de julho. Com o resultado, tornou-se o filme de maior arrecadação de 2026, superando "Toy Story 5", "A Odisseia", "Michael" e "Super Mario Galaxy: O Filme".

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