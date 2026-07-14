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Marvel surpreende fãs com a duração de 'Vingadores: Doutor Destino'

Filme estrelado por Robert Downey Jr. como Doutor Destino chega aos cinemas em dezembro e entra na reta final de divulgação

'Doutor Destino': nova aventura dos Vingadores ficará entre os filmes mais extensos do Universo Cinematográfico da Marvel (The Chosunilbo JNS / Colaborador/Getty Images)

'Doutor Destino': nova aventura dos Vingadores ficará entre os filmes mais extensos do Universo Cinematográfico da Marvel (The Chosunilbo JNS / Colaborador/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de julho de 2026 às 17h48.

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A Marvel deu mais um passo na campanha de lançamento de "Vingadores: Doutor Destino". O estúdio confirmou que o aguardado longa terá 2h45 de duração, consolidando a produção como uma das mais extensas da história do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A informação foi revelada pelo The Hollywood Reporter e chega poucos meses antes da estreia do longa, marcada para o dia 17 de dezembro deste ano.

Entre os maiores filmes da franquia

Com 165 minutos de exibição, "Vingadores: Doutor Destino" ficará atrás apenas de "Vingadores: Ultimato", que mantém o recorde da franquia com 3h01.

De acordo com as informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter, o tempo de exibição ainda pode sofrer pequenos ajustes até a estreia, já que a produção segue em fase de finalização.

Robert Downey Jr. lidera nova fase da Marvel

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme coloca Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., no centro da trama. O elenco reúne heróis consagrados da Marvel, integrantes dos X-Men, personagens do Quarteto Fantástico e outros nomes importantes do universo compartilhado.

Pré-venda começa em julho

Outro detalhe confirmado é a abertura da pré-venda dos ingressos nos Estados Unidos em 20 de julho. A data antecede a apresentação da Marvel na San Diego Comic-Con, marcada para 25 de julho, evento que deve concentrar novidades sobre o longa e impulsionar sua campanha de divulgação.

Com quase três horas de duração, um elenco que reúne diferentes gerações de heróis e Robert Downey Jr. assumindo o papel do Doutor Destino, "Vingadores: Doutor Destino" chega aos cinemas com a missão de entregar o maior evento da Marvel desde "Ultimato" e abrir o caminho para os próximos capítulos do MCU.

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