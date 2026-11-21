Troca de posto: Rua Oscar Freire, nos Jardins, foi ultrapassada pela Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, no Rio de Janeiro. (Gonzalo Azumendi/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13h31.
A rua mais cara do Brasil para abrir uma loja não fica mais em São Paulo. Depois de anos como o endereço de varejo mais valorizado do país, a Rua Oscar Freire, nos Jardins, foi ultrapassada pela Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, no Rio de Janeiro.
A troca aparece na edição 2026 do relatório Main Streets Across the World, da consultoria Cushman & Wakefield, que acompanha 147 ruas comerciais de alto padrão no mundo. O estudo compara os aluguéis cobrados nos melhores pontos de cada endereço, muitos deles ligados ao mercado de luxo.
O valor de referência do aluguel na Oscar Freire caiu 26% em 12 meses, em moeda local. Foi a maior queda entre as 34 ruas das Américas monitoradas pela consultoria. Com isso, a via paulistana passou da 22ª para a 28ª posição no ranking regional.
A Ataulfo de Paiva foi a única estreante deste ano no ranking global, que reúne 50 endereços, um por país. A avenida carioca entrou na 38ª posição, com aluguel de 1.050 euros por metro quadrado ao ano, ou R$ 581 por metro quadrado ao mês.
O valor subiu 17% em um ano. Na Oscar Freire, o metro quadrado sai por R$ 480 ao mês, ou 866 euros ao ano.
Na prática, uma loja de 100 metros quadrados pagaria cerca de R$ 58 mil por mês na Ataulfo de Paiva e R$ 48 mil na Oscar Freire, considerando os valores de referência do estudo.
A mudança contrasta com o resultado do ano passado. Na edição de 2025, a Oscar Freire ocupava a 34ª posição global e a 22ª nas Américas, depois de uma alta de 65% nos aluguéis, a maior entre todos os endereços analisados naquele ano, de acordo com a Cushman & Wakefield.
A queda da Oscar Freire faz parte de um movimento mais amplo no país. Das seis ruas brasileiras monitoradas, quatro tiveram recuo nos aluguéis: além da Oscar Freire, a Avenida Brigadeiro Faria Lima (-11%), a Rua Visconde de Pirajá (-3%) e a Rua Garcia D'Ávila (-3%), as duas últimas em Ipanema.
Na direção contrária, além da Ataulfo de Paiva, a Avenida Paulista registrou alta de 8% e ficou com o segundo metro quadrado mais caro do país, a R$ 516 ao mês.
O relatório atribui a desaceleração nas Américas ao alívio das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial em economias da América do Sul, efeito que, segundo a consultoria, ficou mais evidente no Brasil. A alta média dos aluguéis na região caiu de 7,9% para 3,1% em um ano.
A Cushman & Wakefield também observa que as principais ruas de varejo passam por ciclos: períodos de alta forte costumam ser seguidos por fases de acomodação, enquanto os lojistas absorvem custos imobiliários mais altos.
Mesmo com o recuo, a Oscar Freire segue atraindo operações de marcas. A Riachuelo, por exemplo, abriu na rua uma loja-conceito de 416 metros quadrados.
No topo do ranking global, a Upper 5th Avenue, trecho da Quinta Avenida entre as ruas 49 e 60, em Nova York, voltou a ser a rua comercial mais cara do planeta, posto que não ocupava desde 2023.
O aluguel no endereço subiu 35% em 12 meses, depois de três anos estável, e chegou a 24.998 euros por metro quadrado ao ano, cerca de 24 vezes o valor da Ataulfo de Paiva.
A New Bond Street, em Londres, e a Via Montenapoleone, em Milão, caíram uma posição cada e ficaram em segundo e terceiro lugares, com aluguéis estáveis. A maior alta do mundo foi registrada no Brickell Boulevard Corridor, em Miami, com avanço de 43%.
Na média global, os aluguéis subiram 3% em moeda local, o segundo ano seguido de desaceleração. Do total de ruas, 49% tiveram alta, 19% registraram queda e 32% ficaram estáveis.
A distância entre a rua mais cara e a mais barata do ranking, a Calle Florida, em Buenos Aires, aumentou para 106 vezes, em dólar, a maior desde a pandemia. Segundo a consultoria, o movimento reflete a alta dos aluguéis nas ruas mais disputadas do mundo e a fraqueza cambial de mercados emergentes.
As seis ruas brasileiras aparecem no ranking das Américas. Confira posição, valor do aluguel e variação em 12 meses:
|Posição nas Américas
|Rua
|Cidade
|Aluguel (R$/m² ao mês)
|Aluguel (€/m² ao ano)
|Variação em 12 meses
|23ª
|Avenida Ataulfo de Paiva
|Rio de Janeiro
|R$ 581
|€ 1.050
|17%
|27ª
|Avenida Paulista
|São Paulo
|R$ 516
|€ 932
|8%
|28ª
|Rua Oscar Freire
|São Paulo
|R$ 480
|€ 866
|-26%
|29ª
|Avenida Brigadeiro Faria Lima
|São Paulo
|R$ 473
|€ 854
|-11%
|30ª
|Rua Visconde de Pirajá
|Rio de Janeiro
|R$ 457
|€ 825
|-3%
|31ª
|Rua Garcia D'Ávila
|Rio de Janeiro
|R$ 437
|€ 789
|-3%
Fonte: Cushman & Wakefield, Main Streets Across the World 2026. Variação em moeda local, do terceiro trimestre de 2025 ao terceiro trimestre de 2026.