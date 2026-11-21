A rua mais cara do Brasil para abrir uma loja não fica mais em São Paulo. Depois de anos como o endereço de varejo mais valorizado do país, a Rua Oscar Freire, nos Jardins, foi ultrapassada pela Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, no Rio de Janeiro.

A troca aparece na edição 2026 do relatório Main Streets Across the World, da consultoria Cushman & Wakefield, que acompanha 147 ruas comerciais de alto padrão no mundo. O estudo compara os aluguéis cobrados nos melhores pontos de cada endereço, muitos deles ligados ao mercado de luxo.

O valor de referência do aluguel na Oscar Freire caiu 26% em 12 meses, em moeda local. Foi a maior queda entre as 34 ruas das Américas monitoradas pela consultoria. Com isso, a via paulistana passou da 22ª para a 28ª posição no ranking regional.

A Ataulfo de Paiva foi a única estreante deste ano no ranking global, que reúne 50 endereços, um por país. A avenida carioca entrou na 38ª posição, com aluguel de 1.050 euros por metro quadrado ao ano, ou R$ 581 por metro quadrado ao mês.

O valor subiu 17% em um ano. Na Oscar Freire, o metro quadrado sai por R$ 480 ao mês, ou 866 euros ao ano.

Na prática, uma loja de 100 metros quadrados pagaria cerca de R$ 58 mil por mês na Ataulfo de Paiva e R$ 48 mil na Oscar Freire, considerando os valores de referência do estudo.

A mudança contrasta com o resultado do ano passado. Na edição de 2025, a Oscar Freire ocupava a 34ª posição global e a 22ª nas Américas, depois de uma alta de 65% nos aluguéis, a maior entre todos os endereços analisados naquele ano, de acordo com a Cushman & Wakefield.

Por que os aluguéis recuaram no Brasil

A queda da Oscar Freire faz parte de um movimento mais amplo no país. Das seis ruas brasileiras monitoradas, quatro tiveram recuo nos aluguéis: além da Oscar Freire, a Avenida Brigadeiro Faria Lima (-11%), a Rua Visconde de Pirajá (-3%) e a Rua Garcia D'Ávila (-3%), as duas últimas em Ipanema.

Na direção contrária, além da Ataulfo de Paiva, a Avenida Paulista registrou alta de 8% e ficou com o segundo metro quadrado mais caro do país, a R$ 516 ao mês.

O relatório atribui a desaceleração nas Américas ao alívio das pressões inflacionárias e da volatilidade cambial em economias da América do Sul, efeito que, segundo a consultoria, ficou mais evidente no Brasil. A alta média dos aluguéis na região caiu de 7,9% para 3,1% em um ano.

A Cushman & Wakefield também observa que as principais ruas de varejo passam por ciclos: períodos de alta forte costumam ser seguidos por fases de acomodação, enquanto os lojistas absorvem custos imobiliários mais altos.

Mesmo com o recuo, a Oscar Freire segue atraindo operações de marcas. A Riachuelo, por exemplo, abriu na rua uma loja-conceito de 416 metros quadrados.

Quinta Avenida volta ao topo do mundo

No topo do ranking global, a Upper 5th Avenue, trecho da Quinta Avenida entre as ruas 49 e 60, em Nova York, voltou a ser a rua comercial mais cara do planeta, posto que não ocupava desde 2023.

O aluguel no endereço subiu 35% em 12 meses, depois de três anos estável, e chegou a 24.998 euros por metro quadrado ao ano, cerca de 24 vezes o valor da Ataulfo de Paiva.

A New Bond Street, em Londres, e a Via Montenapoleone, em Milão, caíram uma posição cada e ficaram em segundo e terceiro lugares, com aluguéis estáveis. A maior alta do mundo foi registrada no Brickell Boulevard Corridor, em Miami, com avanço de 43%.

Na média global, os aluguéis subiram 3% em moeda local, o segundo ano seguido de desaceleração. Do total de ruas, 49% tiveram alta, 19% registraram queda e 32% ficaram estáveis.

A distância entre a rua mais cara e a mais barata do ranking, a Calle Florida, em Buenos Aires, aumentou para 106 vezes, em dólar, a maior desde a pandemia. Segundo a consultoria, o movimento reflete a alta dos aluguéis nas ruas mais disputadas do mundo e a fraqueza cambial de mercados emergentes.

Veja as ruas brasileiras no ranking

As seis ruas brasileiras aparecem no ranking das Américas. Confira posição, valor do aluguel e variação em 12 meses: