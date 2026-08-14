‘Homem-Aranha’ chega a US$ 1,72 bilhão nas bilheterias e quebra mais um recorde nos EUA

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" continua transformando sua passagem pelos cinemas em um fenômeno de bilheteria. O filme estrelado por Tom Holland ultrapassou US$ 700 milhões no mercado norte-americano e entrou para um grupo extremamente restrito da história do cinema.

O longa alcançou a marca em apenas 13 dias de exibição nos Estados Unidos, estabelecendo o recorde de filme mais rápido a chegar aos US$ 700 milhões no país. O resultado supera o desempenho de "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) e "Vingadores: Ultimato" (2019), que precisaram de 16 dias para atingir o mesmo valor.

'Um Novo Dia' entra para grupo histórico

Com o resultado, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou apenas o sétimo filme da história a superar US$ 700 milhões em bilheteria doméstica.

O filme também ultrapassou "Pantera Negra" (2018), que encerrou sua passagem pelos cinemas americanos com aproximadamente US$ 700,4 milhões. Até o fim de quarta-feira, 12, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já havia alcançado cerca de US$ 704,5 milhões no mercado doméstico.

O próximo alvo é "Top Gun: Maverick" (2022), que terminou sua trajetória nos Estados Unidos com aproximadamente US$ 722 milhões. Caso mantenha o ritmo atual, o longa da Marvel pode assumir em breve a sexta posição entre as maiores bilheterias domésticas de todos os tempos.

O desempenho do novo longa também chama atenção quando comparado ao filme anterior de Tom Holland. "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) precisou de 32 dias para ultrapassar US$ 700 milhões nos Estados Unidos. O novo capítulo atingiu a mesma marca em menos da metade desse tempo.

Filme segue na disputa pelo topo

A atual lista das maiores bilheterias domésticas da história é liderada por "Star Wars: O Despertar da Força", com cerca de US$ 936,6 milhões, seguido por "Vingadores: Ultimato", com US$ 858,3 milhões, e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", com US$ 814,8 milhões.

"Avatar" (2009) aparece na sequência, com aproximadamente US$ 785,2 milhões, enquanto "Top Gun: Maverick" ocupa a quinta posição, com US$ 722 milhões. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já ultrapassou "Pantera Negra" e ocupa o sétimo lugar, com caminho aberto para subir mais posições.

Longa também é mais visto no mundo em 2026

O sucesso de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também ganhou proporções globais. O filme de Tom Holland já arrecadou US$ 1,72 bilhão em todo o mundo e assumiu a liderança entre as maiores bilheterias de 2026. Do total, US$ 704,6 milhões vieram dos Estados Unidos e US$ 1,02 bilhão dos mercados internacionais.

O resultado coloca o novo capítulo do herói com uma vantagem superior a US$ 595 milhões sobre o segundo colocado do ano, "A Odisseia", de Christopher Nolan, que soma US$ 1,13 bilhão mundialmente.

Top 10 maiores bilheterias de 2026