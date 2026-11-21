Bassam Tariq, primeiro diretor escalado para "Blade", da Marvel, afirmou que saiu do projeto porque era "perigoso" trabalhar sem um roteiro adequado. Em entrevista ao site The New Arab, ele disse que a maior lição da experiência foi que "a vida é muito curta para fazer filmes ruins".

O longa, que teria Mahershala Ali no papel principal, acabou cancelado e nunca foi produzido.

'Credibilidade vai por água abaixo'

Tariq contou à jornalista Hanna Flint que montar o elenco e estruturar o filme sem um texto final foi "engraçado e estranho". Segundo ele, o diretor precisa explicar aos atores qual será o papel de cada um, e eles têm de confiar na palavra dele.

"Isso também é muito perigoso, porque se o texto chegar e não corresponder ao que você disse, sua credibilidade vai por água abaixo", disse. "Tudo o que me resta é a minha integridade, e tenho pensado muito sobre isso."

O diretor afirmou ainda que não considera saudável a posição de quem dá más notícias aos atores sem ter poder de decisão, já que as escolhas partem de uma empresa. "Aprendi que estava perdendo credibilidade com meus atores, e não era uma forma saudável de trabalhar como cineasta", disse.

Como aprendizado, Tariq defende ter controle total sobre o roteiro. "Se discordarmos, a decisão é entre eles e eu. É muito triste, porque tínhamos grandes expectativas para o que queríamos construir."

Cinco roteiristas e dois diretores

A Marvel anunciou "Blade" na Comic-Con de julho de 2019, com o vencedor do Oscar Mahershala Ali escalado como protagonista. Tariq, que depois dirigiu Ali em "Your Mother Your Mother Your Mother", foi o primeiro diretor a entrar no projeto e deixou o filme em setembro de 2022, cerca de dois meses antes do início das filmagens.

Yann Demange assumiu a direção, mas também desistiu, em junho de 2024. Segundo reportagem da Variety de novembro de 2023, o filme teve pelo menos cinco roteiristas ao longo do desenvolvimento, entre eles Stacy Osei-Kuffour, de "Watchmen", e Michael Starrbury.

'Um fracasso gigantesco'

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse ao podcast "Happy Sad Confused", que se sentia "um perdedor e um fracasso gigantesco" por não ter conseguido levar "Blade" às telas.

Em julho de 2025, ele já havia explicado que os longos atrasos do filme eram sintoma da "expansão excessiva" da Marvel no streaming do Disney+, onde, segundo ele, "pela primeira vez na história, a quantidade superou a qualidade". Ao reavaliar seu processo de desenvolvimento, a empresa paralisou projetos como "Blade".

Mahershala Ali concordou com Feige em entrevista à revista GQ. "Essa é uma pergunta para o Kevin Feige", disse, ao ser questionado sobre o motivo de o filme nunca ter saído do papel. "Eles tinham um ator duas vezes vencedor do Oscar sob contrato e bilhões de dólares em jogo. Até hoje, não sei por que não deu certo." Na mesma entrevista, afirmou que, se a Marvel quisesse fazer o filme, "nós teríamos feito".