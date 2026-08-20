Como assistir ao show do Stray Kids ao vivo no Rock in Rio?

Stray Kids está levando uma legião de fãs para sua primeira apresentação no Rock in Rio. O grupo de K-pop se apresenta no dia 11 de setembro.

O grupo sul-coreano é uma das atrações mais esperadas do festival e irá se apresentar na Cidade do Rock com capacidade máxima e ingressos esgotados. Pensando nisso, os fãs que não conseguiram ingressos para o Rock in Rio terão a oportunidade de acompanhar o show de maneira virtual.

Como assistir ao show do Stray Kids no Rock in Rio?

O show do Stray Kids será exibido ao vivo pelo Multishow na TV por assinatura, enquanto o Globoplay fica responsável pela transmissão no streaming.

Edição histórica

A edição de 2026 do Rock in Rio será a primeira a ter um grupo de K-pop como headliner do Palco Mundo na história do festival.

O anúncio da apresentação do grupo foi feito em novembro de 2025 e animou os fãs do Stray Kids ao redor do país. Os ingressos para o dia 11 foram os primeiros a esgotar, semanas antes da abertura dos portões, e a data se tornou a mais antecipada de toda a edição de 2026.

Quem é o Stray Kids?

Formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, o Stray Kids está consolidado como um dos nomes mais influentes do K-pop.

O grupo possui o recorde de mais álbuns em 1º lugar na Billboard 200 no século XXI e possui inúmeros hits na discografia, como “God’s Menu”, “Thunderous”, “Miroh” e “My Pace”.