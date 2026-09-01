Rock in Rio: audiência de artistas cresce até 60% e atrai marcas

A poucos dias do início do Rock in Rio 2026, a disputa pela atenção do público já começou fora dos palcos.

Dados do YouTube Charts Brasil sobre vídeos da Vevo mostram que artistas do line-up chegam ao festival ampliando sua audiência digital, com altas de quase 60% nas visualizações semanais em comparação ao mesmo período de 2025.

Pedro Sampaio lidera o movimento. As visualizações semanais do DJ e produtor saltaram de 706.316 para 1.129.504, crescimento de 60% e mais de 423 mil views adicionais.

Jota Quest aparece em seguida, passando de 438.429 para 566.303 visualizações por semana, avanço de 29,2%.

O crescimento também aparece entre outros nomes do line-up. Capital Inicial avançou 13,6%, chegando a 495.660 visualizações semanais; Maroon 5 cresceu 10%, alcançando 448.821 views no Brasil; e Elton John registrou alta de 5,6%, com 292.739 visualizações.

A janela da mídia abre antes dos portões

Para o mercado publicitário, esse crescimento pré-evento amplia a janela de investimento à medida que o interesse por artistas, videoclipes e músicas cria pontos de contato com o público antes mesmo do início das apresentações.

Para Carolina Tuttoilmondo, VP de Vendas da US Media, representante oficial de publicidade da Vevo nas Américas, o principal erro do mercado ainda está no timing. Grandes shows ainda são tratados como um único momento, quando, na prática, já operam como ciclos completos de atenção.

“Quem ativa só no dia do evento concentra a estratégia no pico de atenção e ignora toda a construção de interesse que acontece antes e a continuidade que vem depois. Quando a audiência já cresce quase 60% às vésperas do festival, é um sinal de que a oportunidade de mídia começou muito antes”, afirma Carolina.

A atenção ao festival vai além do palco

O comportamento acompanha a transformação na maneira como o público consome grandes festivais.

Segundo a pesquisa Music Festival BrandEvaluator, da Kantar Brasil, 70% dos brasileiros entrevistados acompanham esses eventos pelas transmissões ao vivo na TV, 54% pelas transmissões online e 42% pelos conteúdos publicados nas redes sociais dos próprios festivais.

Na prática, a experiência se espalha por diferentes telas e formatos, ampliando os espaços em que os anunciantes podem se conectar ao público.

A música passa, assim, a ocupar um papel que vai além das cotas tradicionais de patrocínio ou da presença física no evento, acompanhando o consumo dos fãs em diferentes momentos e ambientes.

“Com a atenção cada vez mais fragmentada, diversificar a mídia se tornou essencial. Mais do que estar em diferentes canais, o desafio das marcas é entender o papel de cada um deles e combiná-los de forma estratégica para construir relevância junto à audiência”, conclui a executiva.